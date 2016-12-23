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Herkes Kendi Semtine Sahip Çıkmalı

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Herkes Kendi Semtine Sahip Çıkmalı
İvazpaşa ve Pınarbaşı Spor Kulüplerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gençlerin spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan...

İvazpaşa ve Pınarbaşı Spor Kulüplerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gençlerin spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması noktasında herkese görevler düştüğünü belirterek, "Herkes kendi semtine sahip çıkmalı. Bu bizim ecdat kültürümüzde var" dedi.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle yeni stadyumun yanında eğitim kurumlarına spor salonları, branşlara özel tesisler, mahallelere yüzme havuzları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, amatör kulüplerde de kalitenin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla desteklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, saha ve malzeme desteğinde bulunduğu amatör kulüpleri destek ziyaretleri kapsamında Pınarbaşı ve İvazpaşa Spor Kulüplerini ziyaret etti. Pınarbaşı Parkı'ndaki tesislerde Pınarbaşı Spor Kulübü yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Altepe, Bursa'nın marka semtlerinden olan Pınarbaşı'nda gençlere sahip çıkılması noktasında önemli görevler yapan kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Pınarbaşı Parkı'nın aynı zamanda bölge halkının önemli bir buluşma noktası olduğunu iade eden Başkan Altepe, buradaki tesislerin en güzel şekilde kullanılması için her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Semt gençliğine sahip çıkılması ve spor alanlarına çekilmesinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Başkan Altepe, "Gençlerimiz sporun yanında her alanda eğitilmesi, disiplin altına alınması önemli. Kötü alışkanlıklara karşı, olumsuzluklara karşı birlikte hareket edilmeli. Herkes kendi semtine sahip çıkmalı. Bu bizim ecdat kültürümüzde var. Pınarbaşı, Bursaspor'u oluşturan 5 kulüpten biri. O yüzden çok daha güzel hizmetler verilmesi, buradaki tesislerin aksamadan işletilmesi gerekir. Biz konuda size her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Başkan Altepe, daha sonra İvazpaşa Spor Kulübü'nü de ziyaret ederek, bölge gençlerinin spora yönlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında kulüp yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Herkes Kendi Semtine Sahip Çıkmalı

Herkes Kendi Semtine Sahip Çıkmalı

Herkes Kendi Semtine Sahip Çıkmalı

Herkes Kendi Semtine Sahip Çıkmalı

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