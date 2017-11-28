Herkes ne olacak şimdi diyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'metal yorgunluk' sözlerinin ardından başlayan il başkanlarındaki değişim ve dönüşüm 'henüz tamamlanmadı'.

Tamamlanmadı diyorum, çünkü Büyükşehirlerde ilçe kongreleri il başkanları belirlenene kadar ertelenmişti.

26 AK Parti İl başkanı şu ana kadar istifa etti ancak, Büyükşehirler'de beklenen değişim için 'son rötuşlar kaldı' gibi bir görüntü hakim.

AK Parti dün gece o nedenle hareketli saatler yaşadı.

Samsun İl Koordinatörü Cumhur Ünal'ın ile geleceğinin öğrenilmesinin ardından, il yönetimi arasında 'mesaj trafiği başladı'.

Bazılarına hemen gönderildi mesajlar, bazılarına ise 'dün öğle saatleri gibi'.

Koordinatör Ünal'ın ilk adresi ise herkesi şaşırttı.

Hatta kafaları da karıştırdı.

Çünkü sabah ilk iş olarak Cumhur Ünal, Vezirköprü'ye gitti.

İlçe yönetim kurulu üyelerine birer kağıt uzattı ve doldurun dedi.

İlçe başkanı için memnuniyet araştırmasıydı yaptığı.

Saat 18.00 gibi de il yönetimiyle toplantı yapacağı duyurulunca, olayın rengi ortaya çıktı.

AK Parti Büyükşehirler de 'düğmeye basmak için hazırlanılıyor'.

Yani bu şu demek.

İl başkanı kalacaksa, çalışılmayacak ilçe başkanları belirleniyor.

Ya da il başkanı ile yollar ayrılacaksa, son bir sohbet temayülü gerçekleştiriliyor.

İl yönetiminde, ilçe başkanları içinde arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz.

Herkesin kafası karışık.

Ne olacağını 'inanın İl Başkanı Muharrem Göksel'in bile tam anlamıyla bildiğini sanmıyorum'.

Bu iyi bir şey mi. Asla değil.

Çünkü 'Kimse adeta kılını kıpırdatmıyor. Ne olacağını beklemekten 'mental yorgunluğu başladı' herkeste.

AK Parti 'görevden aldım, istifa ettirdim derken' yordu teşkilatları. Sürecin uzaması ise 'AK Parti'yi de yordu.

Yani soru şu..

Makamında 'görevden alınacak mıyım' endişesi yaşamayan kaç belediye başkanı var.

İstifa ettirilmeyeceğini düşünen kaç Büyükşehir İl Başkanı var.

Ya da kafada bu kadar soruyla 'sağlıklı bir çalışma kimden beklenebilir'...

Yoruldu AK Parti, hem de çok yoruldu.

En çok ta, bu süreç yordu.

"Ne olacaksa olsun da, işimize, yolumuza bakalım" diyen il ya da ilçe yönetiminde kaç kişiden duydum bilmiyorum..

Hele ki şurada 'Baskın seçim olmazsa' normal seçim sürecine 1 yıl kalmışken.

AK Parti kazanıyor mu, kan mı kaybediyor anketlere bakmak lazım.

Anketler ibreyi aşağı gösteriyor.

Bunun tek nedeni vardır, "Değişim sürecinin uzaması".

Çünkü uzadıkça yoruyor...