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Herkes Öldü Sandı Ama Gerçek Sonradan Anlaşıldı

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Herkes Öldü Sandı Ama Gerçek Sonradan Anlaşıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde alkol alan bir sürücü, direksiyon başında sızınca vatandaşlar tarafından öldü zannedildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde alkol alan bir sürücü, direksiyon başında sızınca vatandaşlar tarafından öldü zannedildi.

Olay, saat 21.30'da Topkapı çıkışı çevre yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolda 16 FK 532 plakalı kamyonetini çalışır halde bırakarak direksiyon başında sızıp kalan A.N. (54) adlı vatandaş, ilk başta görenleri korkuttu. Hiç hareket etmeyen A.N.'nin durumundan şüphelenen vatandaşlar, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün sızdığını fark ederek bir süre uyandırmak için çaba sarf etti. Sonunda uyanan alkollü sürücü 112 acil ekiplerinin de yardımı ile kamyonetinden indirilerek, ambulansa taşındı. N.A.'nın 296 promil alkol aldığı ortaya çıktı. Alkollü sürücünün kamyoneti otoparka çekilirken, ehliyetine de el konuldu.

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