Herkes ona hayran kaldı

MKE Kurumu Silah Fabrikası Müdür Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, yerli imkanlarla üretilen MPT 76 Milli Piyade Tüfeği'nin dünyada büyük ses getirdiğini belirterek, "Dünyadan gelen olumlu tepkiler bizi gururlandırıyor" dedi

MKE Kurumu Silah Fabrikası Müdür Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine dahil edilen MPT 76 Milli Piyade Tüfeği ile ilgili bilgi verdi. Ocakcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde modernizasyon devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki 500 bin G-3 piyade tüfeğinin yerini alacak olan yerli üretim MPT-76'nın test aşaması bitti. MPT-76'yı kışlada incelendi, Poligonlarda, hertürlü doğa safhalarında sahada kullanıldı tüm aşamaların ardından kalite kontroldan geçerek MPT-76 tam not aldı" dedi.

DÜNYA HAYRAN KALDI

Müdür Ocakcıoğlu, "3 yıl süren testler sonunda Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Amerika Las Vegas Dünya silah fuarında MKE Kurmu silah standımıza yoğun ilgi vardı. Siahımızı gören silah uzmanları hayran kaldılar. Eksi - 50 derecede donurulmuş haldeyken anında atış yapan dünyada sayılı silahlar arsında yer almakta. MKE Kurumu olarak Silah AR GE miz herzaman teknolojinin zirvesinde çalışmalar yapmaktadır' 'açıklamalarında bulundu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE