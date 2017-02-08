‘HERKESİN SORUMLULUĞU VARDIR’

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, son haftalarda futbol müsabakalarında meydana gelen olaylarla ilgili olarak, “Herkesin camialarına ve Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gazetecilerin başta Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi olmak üzere son haftalarda futbol müsabakalarında meydana gelen olaylarla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Herkesin sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Bakan Kılıç, "Türkiye'de herkesin olduğu gibi spor camiasının da yöneticilerinin de sorumlulukları vardır, sporcularının da sorumlulukları vardır, antrenörlerin de sorumlulukları vardır. Herkesin camialarına ve Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluk bilinci içerisinde davranışlarını sergilemek zorundadır" dedi.