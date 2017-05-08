'Herşey güzel bir Terme için'

Terme Belediye Başkanı Kul, ilçenin dört bir tarafında temizlik seferberliği başlattıklarını belirterek, "Terme’mize daha modern, daha temiz ve daha estetik bir görünüm kazandırabilmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi

Çevre ve temizlik çalışmalarına büyük önem veren Terme Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarını pırıl pırıl hale getiriyor. "Temiz insan çevresinden belli olur" diyen Başkan Şenol Kul, ilçe sahilleri başta olmak üzere şehrin tamamına yakın alanlarda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Saski, Yedaş, Telekom ve Aksa gibi alt yapı kurumlarıyla da görüşülüp yapılan ortak çalışmalarla öncelikle mevcut alt yapı olumsuzluklarını ortadan kaldırdıklarını ifade eden Başkan Kul, "Termemize daha modern, daha temiz ve daha estetik bir görünüm kazandırabilmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Yapılan çalışmalar sadece sıradan bir yenileme değil aynı zamanda bir değişime ve dönüşüme de zemin oluşturuyor. Amacımız Terme’nin her cadde ve sokağında bu değişim ve dönüşüm rüzgarını oluşturmaktır” diye konuştu.