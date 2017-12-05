HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz bazı belgeler açıklayacağını açıklamış. Akçagöz, açıklayacağı belgelerin konuları hakkında bilgi verirken "Belediyeler tarafından himaye edilen şirketler, kimin şirketleri; bunları da açıklayacağım. Belediyeleri hukuksuz bir şekilde idare eden Belediye başkanlarını ifşa etmeye devam edeceğim” demiş.

Sonra da eklemiş : “Gücü işte sizden alıyorum. Desteği sizden alıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin inanmış kadroları ayakta olduğu müddetçe, sonuna kadar hesap sormaya devam edeceğiz.” Sayın Akçagöz’ün mesleği avukatlık. Yani böyle iddialarda bulunurken elinde kesin belgeler vardır.

Vardır da, bu belgeleri ciddiye alacak yargı var mıdır?

Bakarsınız belgelerin sahte olduğunu ileri sürerler. Bunlara alışkınız biz.

Ne kadar belge sunulursa sunulsun birileri çıkar ve sahte adını koyar belgeler için. İnsanlar da inanırlar buna.

İnsanlar derken tüm insanları kastetmiyorum.

Yandaşlardan bahsediyorum.

Yandaş olmak ne anlamına geliyor onu da hatırlatayım:

Körü körüne inanmak, sorgulamamak, araştırmamak, sonra da inandığı veya inanmak istediği konuda ahkam kesmek, karşı tarafı karalamak.

Siz, siz olun her söylenene inanmayın.

Şunu da unutmayın: Karşı tarafa sahte belge üretiyor diye suç atanlar sadece kafa karıştırmak isteyenlerdir, iddiaları yapmayanlar değil.

Sayın Akçagöz “Hesap sormaya devam edeceğiz” demiş tamam da, hesap verecek olan olup olmadığı konusunda bir öngörüsü var mı acaba?

ENFLASYONU TAKİP EDİYORMUSUNUZ?

Sizler rakamlarla mı, yoksa fiyatlarla mı takip ediyorsunuz veya hiç mi takip etmiyor akışına mı bırakıyorsunuz bilmiyorum da ben istatistiklerle izliyorum.

Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.2 artması beklenen TÜFE, yüzde 1.49 artış göstermiş.

Yıllık enflasyon yüzde 12.98'e ulaşmış. Böylelikle 2003 yılı temel alınan endekste en yüksek enflasyon kaydedilmiş olmuş.

Bu ne demek şimdi?

Bu enflasyonun yükselişi demek, sanırım bizim geçim şartlarımızın günden güne aşağıya çekilmesi ve yiyeceklerimizin giyeceklerimizin elimizden alınması anlamına geliyor.

Ah enflasyon ah…

Ne dönekmişsin be! Durduğun yerde duramıyorsun. Bir de aşağıya in, hep yukarıya çıkıyorsun.

Acaba bu enflasyonun düşmesini istemeyenler mi var çevremizde, o şekilde kazananlar ve bizleri fakirleştirenler mi var?

İşte bunu tam olarak çözemedim.

KADINLARIMIZI KUTLUYORUM

Bugün kadınlarımız için çok önemli bir gün.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve aynı zamanda kadınlarımıza Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 83. Yıldönümünü.

Ben kadınlarımızı kendilerine verilen bu haklar için kutluyorum.

Kutluyorum da günden güne kadınlarımızın bir bölümünün bu haklarının ellerinden alınmasına sessiz kalmalarına bir türlü anlam veremiyorum.

Kadınlarımıza “öyle giyineceksin, böyle giyineceksin” diye baskıda ve tacizde bulunulan ülkemizde kadınlarımızın büyük bölümünün sessiz kalmasına da bir anlam veremiyorum.

Kadınlarımızın bu günlerini benim kutlamam belki bir anlam taşımaz.

Bir de kadınlarımız kendilerine verilen bu hakları hür iradeleriyle kullanabilseler, toplum baskısı korkusunu beyinlerinden silebilseler.