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Hibe Araçlar Hizmete Sunuldu

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Hibe Araçlar Hizmete Sunuldu
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen araçlar hizmete sunuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen araçlar hizmete sunuldu. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak gönderilen iki otobüs ile bir hizmet aracının yanında, araç filosuna katılan diğer hizmet araçlarının tanıtımını yaptı. Özkan, "Halkımızın hizmetine sunduğumuz araçların ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

Hafız İbrahim Değmen'in yaptığı duanın ardından üç adet kurban kesilerek, araç filosu hizmete girdi. Törene, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, Mahalli İdareler Koordinatörü Hüseyin Özdemir, Belediye Meclisi ve Encümen üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Simav Belediyesi tarafından hazırlanan ikramların ardından tören sona erdi. (MEİ-EFE)

Hibe Araçlar Hizmete Sunuldu

Hibe Araçlar Hizmete Sunuldu

Hibe Araçlar Hizmete Sunuldu

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