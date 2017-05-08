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Hıdırellez, Arnavutköy’de Coşkuyla Kutlandı

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Hıdırellez, Arnavutköy’de Coşkuyla Kutlandı
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Balkan ve Rumeli Türkleri Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliklerine katıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Balkan ve Rumeli Türkleri Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliklerine katıldı. Baltacı'nın Hıdırellez ateşini yakarak üzerinden atladığı şenliklerde vatandaşlar halaylar çekerek baharın gelişini kutladı.

Arnavutköy Balkan ve Rumeli Türkleri Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Durusu Mahalle Meydanı'nda düzenlenen şenliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Anayasa Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Balkan ve Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Mustafa Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baharın gelişini, bereketi ve doğanın canlanmasını simgeleyen, Hazreti Hızır ile İlyas Peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez, Dursunköy'de gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Hıdırellez ateşinin Başkan Baltacı tarafından yakılmasıyla başlayan şenlikte, gerçekleştirilen bir çok etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mustafa Şentop ve Ahmet Haşim Baltacı'nın da Hıdırellez ateşinin üzerinden atladığı etkinliklerde vatandaşlar halaylar çekerek Hıdırellezi kutladı.

"Yaradan'ımıza şükretmek için baharın başlangıcı olan "Hıdırellez" olarak kutluyoruz "

Hıdırellez, özellikle Rumeli topraklarında daha çok anılan bir gün diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Kış şartlarının ortadan kalkmasıyla beraber, zorlukların yerini kolaylıklara bıraktığı bu günü, ateşimizi de yakarak kutluyoruz. Kış şartları geçmiş tarla işleri yeniden başlamış, diğer yandan da yeşillin her tonuyla tabiat yeniden canlanmış ve bahar bizlere müjdelenmiş. Bizlerde bu coğrafyanın insanları olarak, bu doğal güzellikleri ikram edene Yaradan'ımıza şükretmek için baharın başlangıcı olan "Hıdırellez" olarak kutluyoruz " diye konuştu.

"Hıdırellez'in insanlarımıza bolluk, bereket getirmesini diliyorum"

Hıdırellez etkinliklerinin coşkuyla geçmesinden ötürü memnuniyetini dile getiren Başkan Baltacı: "Baharın gelişini, toprağın bereketlenmesini, hoşgörüyü, yardımlaşmayı, dostluğu ve kardeşliği simgeleyen Hıdırellez'in insanlarımıza bolluk, bereket getirmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Arnavutköy Balkan ve Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Mustafa Vural, yaptığı konuşmada toprağın uyanışı, baharın gelişini, tüm bitkilerin canlanışını, renklerin yeşile dönüşümünü simgeleyen bu Hıdırellez Gününde, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum dedi.

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