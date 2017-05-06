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’’Hıdırellez Kültür Ve Bahar Bayramı’’ Etkinliği

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’’Hıdırellez Kültür Ve Bahar Bayramı’’ Etkinliği
Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Çukurören Köy Muhtarlığı işbirliğinde "Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Çukurören Köy Muhtarlığı işbirliğinde "Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Hava muhalefeti nedeniyle halk oyunları gösterileri ve diğer etkinliklerin iptal edildiği kutlamalara, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çukurören Köyü'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Bilecik Valisi Süleyman Elban, Türk tarihinde, kültüründe ve coğrafyasında önemli yeri olan Hıdırellez etkinliklerinin Bilecik genelinde uzun yıllardır yardımlaşma duygusuyla kutlandığını belirtti. Hıdırellez'in iki ayrı anlamının bulunduğunu ifade eden Elban, "Birisi özellikle Anadolu ve Balkan coğrafyası başta olmak üzere baharın gelişini müjdeleyen bir gün olarak kutlanır. Bir diğer anlamı ise daha çok maneviyatla ilgili. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu bir bereket günü olarak anılır. Dolayısıyla bizim için hem milli hem manevi açıdan önemli bir gün. Ülkemizin de dört bir yanında coşkulu ve heyecanlı bir biçimde kutlanır. Bilecik'te de birçok köyde 1 ay boyunca Hıdırellez kutlamaları yapılıyor" dedi.

Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın ardından konuşan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak ise, Nevruz ve Hıdırellez gibi bahar bayramlarının ve adetlerinin, asırlardır Türkler arasında coşkuyla kutlandığını kaydetti.

’’Hıdırellez Kültür Ve Bahar Bayramı’’ Etkinliği

’’Hıdırellez Kültür Ve Bahar Bayramı’’ Etkinliği

’’Hıdırellez Kültür Ve Bahar Bayramı’’ Etkinliği

’’Hıdırellez Kültür Ve Bahar Bayramı’’ Etkinliği

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