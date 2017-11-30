Bu yıl ilki gerçekleştirilen "Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllerine kavuştu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen "Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllerine kavuştu.

Çelik kapı sektörünün önde gelen firmalarından Kale Çelik Kapı tarafından, özgün tasarımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen "Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açık olan yarışmaya, Türkiye genelindeki 91 üniversiteden 166 başvuru yapıldı. Öğrencilerin günlük yaşam alanlarında kullanılabilecek ve üretilebilir kapıları, özgün hikayeler ile tasarlayarak katıldıkları yarışmanın birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi İrem Kaydu, ikincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi İlker Toruk, üçüncüsü ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Baran Aybars ve Cansu Özay oldu. Yarışma kapsamında ayrıca 7 öğrenci de mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

"Sektörü geleceğe taşıyacak tasarımlar gençlerimizin elinden çıkacak"

Kale Endüstri Holding CEO'su Zeki Şafak Ozan, "Bu kapsamda genç yeteneklerin sektörün gelişimi için yaratacağı katma değeri son derece önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sektörümüzü geleceğe taşıyacak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak tasarımlar gençlerimizin elinden çıkacak. Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması gibi platformların, teoriyi pratiğe döken nitelikleri ile üniversite eğitimini tamamlayıcı bir misyonunun olduğuna ve öğrencilerin gelişimini de olumlu anlamda hızlandırdığına inanıyoruz. Küreselleşme ile birlikte her şeyin birbirine benzediği günümüz dünyasında, benzersiz olmayı başaranlar özgün olan hikayeler. Dolayısıyla başvuruları değerlendirirken de tasarımların kullanılabilir ve üretilebilir olmasının yanı sıra üzerinde durduğumuz en önemli nokta tasarımla hayat bulan özgün hikayeler oldu. Tasarım, özgünlükten gelen bir kalite taşıdığında ürünlerin katma değerini artırıyor. Tüketiciye farklı duygu ve değerleri hissettirecek şekilde ayrışmak ancak hikaye anlatımıyla örülen bir tasarım yaklaşımı ile mümkün. Bu doğrultuda, yarışmamıza başvuran ilham verici tasarımlar da bizlere yeni hikayelerin kapılarını açtı. Gençlerimizin önünü açacak, mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ve nihayetinde onları sektörümüze kazandıracak yarışmamızı her yıl daha da zenginleştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projeler güçlü isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirdi

Yarışmaya katılan projeleri değerlendiren jüride; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Ahmet Zeki Turan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Özkaraman Şen, MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. H. Ozan Avcı, Bakırküre Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Gürhan Bakırküre, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Avcılar, Kale Endüstri Holding Pazarlama Direktörü Billur Kaymak Burkutoğlu ve Kale Endüstri Holding Pazarlama İletişimi Müdürü Hasan Yılmaz yer aldı.

Yarışmada dereceye girenlerin listesi şöyle:

1'incilik ödülü: İrem Kaydu - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü

2'incilik ödülü: İlker Toruk - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

3'üncülük ödülü: Baran Aybars, Cansu Özay - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mansiyon: Güner Nazlı Aral, Serkan Ateş - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mansiyon: Sümeyye Yaşar, Merve Sertoğullarından - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mansiyon: Aynur Akçakaya - Gebze Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mansiyon: Buğrahan Miraç Eser - Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mansiyon: Elif Özgen - Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Mansiyon: Evren YAZICI - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Mansiyon: Ezgi Altun, Yasemen Banu Zülfikar - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi