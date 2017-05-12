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Hikmet Karaman: “Çok Önemli 3 Puan Kaybettik”

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Hikmet Karaman: “Çok Önemli 3 Puan Kaybettik”
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa maçında çok önemli bir 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa maçında çok önemli bir 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftada deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bizim açımızdan son derece önemli puan kaybı oldu. 3 final maçında da 10 kişi ile oynadık. Antalyaspor, Kayserispor maçlarında da 10 kişi ile maçı tamamladık. Yüzde yüz bir pozisyonumuz kaçtı sonrasında penaltı ve kırmızı kart oldu. Keşke sadece penaltı olsaydı. Oyunun 2-0'dan 2-2'ye gelmek kolay değil. Titi iyi vuruş yaptı. Oyun her iki tarafa da gidip geldi. Çok önemli 3 puan kaybettik. Ligin sonuna kadar devam ettirmek açısından önemliydi. Oyuncu arkadaşlarımız 10 kişi olmasın rağmen iyi mücadele etti" şeklinde konuştu.

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