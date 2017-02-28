Hikmet Karaman: “İkinci Maçı En İyi Şekilde Değerlendireceğiz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde bir maç daha var bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde bir maç daha var bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada çok net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini aktaran Hikmet Karaman, "Maçın genelinde çok net gol şanslarımız var. Bunları yapamadık. 1-0 iken büyük bir baskı vardı. 1-1 olması gerekirken 2-0 oldu. 1-0 iken topu kaleci elinden kaçırdı. Boş kaleye atacağımız golü atamadık. Bir maç daha var onu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayız. Hayati önem taşıyan bir karşılaşma olacak" şeklinde konuştu.