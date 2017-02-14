Hileli Balık Satışına Zabıta Engeli

Alaşehir Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalleler ve kent merkezindeki balıkçıları denetlemeye devam ediyor.

Alaşehir Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalleler ve kent merkezindeki balıkçıları denetlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesinden başlatılan denetimler Alaşehir Balık Pazarında devam etti.

Özellikle son dönemlerde bir kısım balıkçı esnafı tarafından tezgahtaki ucuza satılan sardalyaların üzerine onlardan daha pahalı olan hamsi etiketinin konularak tüketicilerin yanıltıldığının ihbar edilmesinin ardından içerisinde Alaşehir Belediyesi ile İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğüne ait veteriner hekimlerin ve gıda mühendislerinin olduğu tecrübeli zabıta ekiplerince geniş kapsamlı bir denetleme gerçekleştirildi.

İcra edilen bu denetlemelere ilişkin bahse konu kontrollerin belirli ve belirsiz aralıklarla sürdürüleceğini bildiren Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar, "Her ne kadar ekiplerimizle beraber ihbarlı bir denetime çıkmış olsak bile yine de teşhir edilen balıkların tazeliği ile bunlara ait evrakların geçerliliğinin yanı sıra tezgahtaki ürünlerin ve satıcıların hijyeni konusundaki titizliğimizden taviz vermeyeceğimizin bilinmesinde fayda vardır. Vatandaşların tükettikleri gıdanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.