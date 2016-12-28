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Hilton’dan Muhteşem Yılbaşı Programı

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Hilton’dan Muhteşem Yılbaşı Programı
DoubleTree by Hilton Van Oteli, 31 Aralık Cumartesi günü "2017 yılbaşı özel programı" ile misafirlerini eğlenceye doyuracak.

DoubleTree by Hilton Van Oteli, 31 Aralık Cumartesi günü "2017 yılbaşı özel programı" ile misafirlerini eğlenceye doyuracak.

DoubleTree by Hilton Van, yine misafirlerine unutulmaz bir yeni yıl balosu programı yaşatıyor. Tadına doyamayacağınız Van Gölü manzarası, çok özel bir menü ve şık ortamıyla çok özel bir balo hazırlayan DoubleTree by Hilton Van, Samy Ertan Orkestrasının zengin repertuarı eşliğinde gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Limitsiz yerli içkiler ve 7 çeşitli özel balo yemeği menüsü kişi başı 160TL.

DoubleTree by Hilton romantik ambiyansı, özel yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlence ile unutulmayan şarkılardan oluşan repertuarlarla çok özel bir gece düzenliyor.

Limitsiz meşrubatlı açık büfe, animasyon ve eğlence programlı çocuk balosu ise kişi başı 60TL. 2017'ye DoubleTree by Hilton Van konforuyla girmek isteyenlerin özel yılbaşı konaklama paketini sormadan program yapmasını istemeyen DoubleTree by Hilton Van yetkilileri, sesi ve sahnesi ile tüm Vanlıları kendine hayran bırakan İstanbul sahnelerinin solisti Samy Ertan, Safiye Aydoğan ve Semih'in sahneyi renklendireceği, eğlencenin devamı olarak oryantel şovda olacağını belirttiler. 2017 Yılbaşı Özel Programı eğlencesi ile misafirlerin, müzik eşliğinde enfes yemekler ve sınırsız eğlence ile bir arada Hilton'da yaşayacaklarını kaydeden DoubleTree by Hilton Van yetkilileri, "İstanbul gecelerini aratmayacak kalitede olacak yılbaşı programı için adres Hilton Van. Eğlencenin de ziyafetin de bol olduğu yılbaşı özel programı, başarılı yorumcu Samy Ertan renkli sahnesiyle bir kez daha eğlenceyi zirveye taşıyacak. Bilgi&rezervasyon için 0432 227 0 227 numaradan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" dediler.

Van'a olan hayranlığını ifade eden Samy Ertan ise, sahne alırken Vanlılarla birlikte kendi de çok eğlendiğini söyledi. Tüm Vanlılara seslenen Ertan, "DoubleTree by Hilton Van'da sizleri sınırsız eğlenceye davet ediyorum.

Hazırsanız rota belli, haydi DoubleTree by Hilton Van'a" ifadelerini kullandı.

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