Hindistan’da Duvar Çöktü: 22 Ölü

Kuzey Hindistan'da düğün merasimi sırasında çöken duvarın altında kalan 22 kişi öldü.

Kuzey Hindistan'da düğün merasimi sırasında çöken duvarın altında kalan 22 kişi öldü.

Hindistan'ın Rajistan bölgesindeki Bharatpur'da düğün merasimi sırasında davetlilerin kum fırtınasından korunduğu bir kulübenin duvarının yıkılması üzerine dördü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Duvarın altında kalan 15'i ağır olmak üzere 28 kişi de yaralandı. Mahalli basın, düğün için hazırlanan yemek tezgahlarının duvara dayalı olarak yapıldığını kaydetti.

Polis, kum fırtınası sebebiyle duvar ve ona dayanan kulübenin davetlilerin üzerine çöktüğünü, 27 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki duvarın çökmesi üzerine düğüne katılanların altında kaldığını açıkladı. Yaralıların yakın hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.