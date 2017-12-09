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Hindistan’da İnanılmaz Vahşet

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Hindistan’da İnanılmaz Vahşet
Hindistan'ın Rajasthan şehrinde 45 yaşında Müslüman bir işçi, müslüman olan Hindu bir kız ile evlendiği iddiası ile bir Hindu tarafından yakılarak...

Hindistan'ın Rajasthan şehrinde 45 yaşında Müslüman bir işçi, müslüman olan Hindu bir kız ile evlendiği iddiası ile bir Hindu tarafından yakılarak öldürüldü.

Katil, vahşet anlarını saniye saniye telefonuna kaydederken, müslüman işçiyi öldürdükten sonra kamera karşısına geçerek, "Bu bir Hindu kızı Müslüman yaptı. O kızı ben seviyordum. Onu öldürmek zorundaydım. Ben mutlu yaşayamayacaksam başka birini de yaşatmam" şeklinde konuştu.

Video görüntüsüne göre; müslüman işçi ilk olarak boğularak, sonra bıçaklanarak öldürülmek istendi, daha sonra yakılarak öldürüldü.

Çekilen videonun sosyal medya üzerinden yayılması ve çok tepki toplamasının ardından Rajasthan polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. Rajasthan polisinin yaptığı açıklamaya göre, "Perşembe sabah Rajasthan'ın Rajsomondo kasabasında ormanlık alanda bir ceset bulundu. İlk incelemelere göre bulunan cesedin videodaki öldürülen kişiye ait olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Öldürülen kişinin adının Arfajul (45) olduğu bildirildi. Arfajul'un, işçi olarak çalışmak için Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Malda şehrinden Rajasthan'a bir kaç yıl önce geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Arfajul'un ailesi oğulları hakkındaki iddiaları yalanladı. Üç kız çocuk babası olan Afrajul'un eşi Gulbahar, kocasının sadece işçi olarak çalışmak için Rajasthan'a gittiğini belirterek, "Perşembe günü sabah saatlerinde benimle konuşmuştu. Bana 50 bin rupi göndermek için bankaya gideceğini söyledi. Onun terörist ve love cihatçı olduğunu söyleyenler bu olayın dini bir mesele olduğunu öne sürerek üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Arfajul kimse ile evlenmedi. Hepsi yalan" dedi.

West Bengal Başbakanı vahşeti kınadı

Öte yandan, Rajasthan'da yaşanan vahşete karşı tepki göstererek, Hindistan'ın West Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, kendi resmi twitter hesap üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mamata Banerjee, "Rajasthan'da Bengalli bir işçinin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İnsanlık dışı bir davranış" diye paylaştı.

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