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Hindistan’da Şiddetli Rüzgar: 8 Ölü

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Hindistan’da Şiddetli Rüzgar: 8 Ölü
Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Tamil Nadu ve Kerala eyaletlerinin güney kıyılarında etkili olan "Ockhi" siklonunun yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgar birçok bölgede tahribata neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Tamil Nadu eyaletinde 4 kişinin, Kerala eyaletinde de 4 kişinin öldüğü belirtildi. Yetkililer, rüzgar nedeniyle ev ve otomobillerin üzerine devrilen ağaçların 6 kişinin ölümüne neden olduğunu, diğer iki kişinin ise devrilen elektrik telleriyle temas etmeleri sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Birçok bölgede iletişim ağlarının kesintiye uğradığı, bu nedenle ölü sayısının daha fazla olabileceği düşünülüyor.

Kerala eyaletindeki Thiruvananthapuram ve Kollam sahillerinden denize açılan 12 balıkçı teknesinin kaybolduğu bildirildi. Donanma helikopterlerinin kayıp olduğu belirtilen balıkçıları bulmak için arama operasyonu başlattığı belirtildi.

Kerala eyaletindeki 3 bölgede eğitim kurumları kapatılırken, bazı demiryolu seferleri ise askıya alındı. Öte yandan, şiddetli yağışların bazı bölgelerde heyelana neden olduğu belirtildi.

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