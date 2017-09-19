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Hintli Turizmciler Atso’da

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Hintli Turizmciler Atso’da
Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) Başkanı Praveen Chugh, Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak ve beraberindeki heyet, Antalya...

Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) Başkanı Praveen Chugh, Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak ve beraberindeki heyet, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Ziyarette ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, heyete kentin yatırım imkanları ve ATSO hakkında heyete bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'nin turizm ve tarımsal üretim başkenti olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı İssi, "kentimiz, turizmde dünyanın en önemli destinasyonlarından birisi. Geçen yıl bazı nedenlerle sektörde ciddi bir kayıp yaşadık. Bu zor süreç bize farklı pazarlara ve farklı ürünlere yönelmenin önemini bir kez daha gösterdi. Bu anlamda Hindistan bizim için işbirliğine gidebileceğimiz önemli hedef destinasyonlardan birisi. Hindistan ile Türkiye geçmişten bu yana iyi ilişkiler yürüten iki ülke. Umarım bu geçmişten gelen dostluğumuz turizm alanındaki işbirlikleriyle de gelişerek devam edecektir" dedi.

Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu ve Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden TAFI Başkanı Praveen Chugh, Hindistan'ın her geçen gün büyümekte olan global turizm sektörü için Antalya'nın çok önemli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Antalya'da bulundukları süre içerisinde kent turizminin yalnızca deniz, kum ve güneşten oluşmadığının farkına vardıklarını ifade eden Chugh, "Antalya'da kültür turizmi, sağlık, spor ve kongre turizmi de ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

Türk dizileri turizme de olumlu katkı yapıyor

Hindistan'ın büyüyen turizm potansiyeline de değinen Chugh, "Hindistan'dan yurtdışına tatil için giden yaklaşık 20 milyon kişi bulunuyor. Bu sayının birkaç sene içerisinde 30 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Hindistan turizmi için de Türkiye çok önemli bir yer tutuyor. Televizyonlarda yayınlanan Türk dizileri ve TV programları ülkemizde büyük bir keyifle takip ediliyor. Dizilerden etkilenen vatandaşlarımız tatil için Türkiye'yi tercih ediyorlar, Türkiye, Hindistan için çok önemli bir turizm destinasyonu halini aldı" diye konuştu.

Ekim ayı sonunda 650 Hintli seyahat acentesinin Antalya'ya gelerek burada bir kongre düzenleyeceğini ve çalışmalar yapacaklarını ifade eden TAFI Başkanı Chugh, "Bu toplantılar da çok önemli. Çünkü Hintli turistlere yol gösteren herkes burada olacak. Umarım bu toplantıdan sonra bu güzellikteki bir şehri daha çok Hintli turist ziyaret edecektir. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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