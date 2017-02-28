Hırsızlar Aküsü Olmayan Otomobili Çalmaya Kalktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlar, aküsü olmayan otomobili çalmak istedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlar, aküsü olmayan otomobili çalmak istedi. Durumu fark eden hırsızlar otomobili bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 176. Sokak'ta bulunan 54 PC 780 plakalı otomobilin sahibi, maddi imkansızlıklarından dolayı aküyü uzun bir süre önce otomobilden söktü. Gece otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, otomobilin camını kırarak içeri girdi. Düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırmak isteyen ancak bir türlü çalıştıramayan hırsızlar, akünün olmadığını fark edince aracı bırakıp kaçtı. Sabah otomobilin camının kırık olduğunu fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.