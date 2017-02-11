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Hırsızlar ’Kurşun Geçirmez’ Denilen Camı Kırdı

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Hırsızlar ’Kurşun Geçirmez’ Denilen Camı Kırdı
Konya'da kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı kırarak markete giren hırsızlar suçüstü yakalandı.

Konya'da kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı kırarak markete giren hırsızlar suçüstü yakalandı. Üst aramasında çikolata bulunan hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Kahraman Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet K.'ya ait olduğu öğrenilen markete hırsızlık için gelen iki kişiden biri gözcülük yaparken diğeri ise kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı tekmeleyip kırarak içeri girdi.

Vatandaşların bildirmesi üzerine yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri A.T.(19) ve S.G.'yi(17) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerine gündüz saatlerinde müşteri gibi gelip keşif yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 6 adet çikolata bulunduğu belirtildi. Şahıslardan A.T.'nin poliste çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Üç yıldır market işlettiğini söyleyen Ahat Karakara, 2 yıl önce marketin kurşunlandığını, bunun üzerine kurşun geçirmez cam taktırdığını, yine kurşunların hedefi olan camın kırılmadığını ancak hırsızların tekmeleyerek camı kırıp içeri girdiğini ileri sürdü.

Hırsızlar ’Kurşun Geçirmez’ Denilen Camı Kırdı

Hırsızlar ’Kurşun Geçirmez’ Denilen Camı Kırdı

Hırsızlar ’Kurşun Geçirmez’ Denilen Camı Kırdı

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