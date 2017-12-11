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Hırsızlar Oto Lastiklerine Dadandı

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Hırsızlar Oto Lastiklerine Dadandı
Adana'da hırsızlar aynı marka ve model 2 otomobilin tüm lastiklerini çaldı.

Adana'da hırsızlar aynı marka ve model 2 otomobilin tüm lastiklerini çaldı. Hırsızların, otomobil zarar görmesin diye lastikleri çaldıktan sonra otomobili taş ve odunlarla desteklemesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olaylar, Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde ve Çukurova ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı marka ve model 01 AEA 16 ve 01 YL 590 plakalı otomobillerin sahipleri sabah işe gideceği sırada araçlarını gördüklerinde adeta şok oldu. Otomobillerin tüm lastiklerinin söküldüğü, altlarına ise araçların zarar görmemesi için hırsızlar tarafından taş ve odunlarla desteklendiği görüldü.

01 YL 590 plakalı otomobilin sahibi Latif Yarım'ın otomobili 10 ay önce satın aldığı, hala kredi borçlarını ödediği öğrenildi.

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