Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde evlere giren hırsızlar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde evlere giren hırsızlar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinden gelerek Adilcevaz'da iki hafta boyunca farklı zamanlarda Kaleboynu, Orta ve Hıdırşah mahallelerinde bulunan yazlık evlere giren hırsızları yakalamak için polis önlem aldı. Polisin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda hırsızlık çetesi zanlıları, bir evde soygun yaparken suçüstü yakalandı.

Polis ekiplerinin incelediği kamera görüntüleri ve ilçe halkının ihbarı ile yakalanan D.T., N.S. ve R.A. isimli 3 şahıs, gözaltına alınarak Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hırsızların kullandıkları araç ile birlikte çaldıkları malzemelere el konuldu.