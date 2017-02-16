Hırsızlar Yeni Dikilen Zeytin Fidanlarını Çaldı

Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlar 1 ay önce dikilen bin 980 lira değerindeki 132 adet zeytin fidanını sökerek çaldı.
Çiftçilik yapan 57 yaşındaki Sami Kocatürk, 1 ay önce Hacınuhlu Mahallesi, Ayaz Koyağı mevkisinde 5 dönümlük tarlasını iş makinesi ile kazdırıp tanesini 15 liradan satın aldığı 132 adet zeytin fidanı dikti.
Bugün sabah da zeytin bahçesine gelen Sami Kocatürk, yeni dikilen 132 adet fidanın yerinden sökülerek çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
"Böylesi hiç başıma gelmemişti" diyen bahçe sahibi Sami Kocatürk, gerekirse ev ev, bahçe bahçe dolaşıp Zeytin fidanlarını arayacağını söyledi.
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