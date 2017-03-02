Hırsızların Öldürdüğü Yaşlı Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'te hırsızlar tarafından öldürülen 74 yaşındaki Ömer Arı toprağa verildi.

Bilecik'te hırsızlar tarafından öldürülen 74 yaşındaki Ömer Arı toprağa verildi.

Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesinde dün meydana gelen olayda, ikamet eden Ömer ve Ayşe Arı çiftinin oturduğu eve akşamüstü saatlerinde yüzleri maskeli iki kişi gelmişti. Yaşlı çifte altın ve para soran hırsızlar kadının elleri ve ayaklarını bağlamış ve Ayşe Arı'ya işkence etmişlerdi. Yaşlı kadının "Bizi öldürüyorlar, bizi kurtarın" diye bağırması üzerine sesi duyan komşuları hemen yaşlı çiftin evine koşmuştu. Avlusu olan evin kapısını açmaya çalışan komşular bir süre sonra kitli olan kapıyı açarak evin avlusunda bulunan traktörün önünde kanlar içinde Ömer Arı'nın cansız bedeni ile karşılaşarak 112 ve jandarma ekiplerine haber vermişti.

"Cenazeye çok sayıda seveni katıldı"

Ömer Arı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gülümbe Köyü Yunuslar Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Arı'nın cenazesine çok sayıda seveni katıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.