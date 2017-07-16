Hırsızlık İçin Küçük Çocuğu Kullanan Zanlı Yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak küçük yaştaki bir çocuğu azmettirdiği gerekçesiyle...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak küçük yaştaki bir çocuğu azmettirdiği gerekçesiyle yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesi ve Gülüç beldesinde iki ayrı iş yerinde meydana gelen ve toplam 3 bin 500 TL paranın çalınmasına ilişkin olayı soruşturan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile daha önce hırsızlık ve yaralama olaylarından suç kaydı bulunan Metin Ç. (29), küçük yaştaki çocuğu hırsızlığa azmettirdiği gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.