Gaziantep'te bir evden yapılan hırsızlık şüphelisi şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir evden yapılan hırsızlık şüphelisi şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Güneş Mahallesinde bir ikametten hırsızlık olayının olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine, hırsızlığın meydana geldiği adrese polis ekipleri hareket etti. Ev sahibinden alınan eşkâl bilgileri doğrultusunda çevrede yapılan araştırmalarda, H.D. isimli şüpheli şahıs olayın gerçekleştiği yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs H.D'nin yapılan üst aramasında mağdura ait malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

H.D. ise hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.