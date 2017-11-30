  • BIST 102.841
  • Altın 162,343
  • Dolar 3,9425
  • Euro 4,6658
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Hırsızlık Şüphelisi Şahıs Suçüstü Yakalandı

» »
Hırsızlık Şüphelisi Şahıs Suçüstü Yakalandı
Gaziantep'te bir evden yapılan hırsızlık şüphelisi şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir evden yapılan hırsızlık şüphelisi şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Güneş Mahallesinde bir ikametten hırsızlık olayının olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine, hırsızlığın meydana geldiği adrese polis ekipleri hareket etti. Ev sahibinden alınan eşkâl bilgileri doğrultusunda çevrede yapılan araştırmalarda, H.D. isimli şüpheli şahıs olayın gerçekleştiği yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs H.D'nin yapılan üst aramasında mağdura ait malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

H.D. ise hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan Yüksek Mahkemesi Heyetinden Konya Adliyesine Ziyaret30 Kasım 2017 Perşembe 11:18
  • Gözünü Güneş Alan Tanker Sürücüsü Kaza Yaptı30 Kasım 2017 Perşembe 11:13
  • Aracını Ve Yaralıyı Bırakıp Kaçtı30 Kasım 2017 Perşembe 11:13
  • 7 Yaşındaki Çocuğun Üzerine İnşaat Demiri Düştüğü Anlarda Yaşananlar Kamerada30 Kasım 2017 Perşembe 11:08
  • Adıyaman’da Trafik Kazası: 5 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 11:08
  • Düzce’de Polisten Driftçilere Darbe30 Kasım 2017 Perşembe 10:58
  • Volkan Demirel’e Telefon Fırlatan Şahsa 5 Ay 25 Gün Hapis30 Kasım 2017 Perşembe 10:58
  • Atm’den Kart Bilgilerini Kopyalayan 4 Kişi Yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 10:53
  • Kastamonu’da Yangında 5 Kişilik Aile Halen Kayıp30 Kasım 2017 Perşembe 10:53
  • Erzurum’u Yasa Boğan Ölüm30 Kasım 2017 Perşembe 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti