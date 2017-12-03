Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Fabrika Sahibi Tarafından Yakalandı

Eskişehir'de bir fabrikanın kapı kilidini kırarak 3 bin 500 lira değerindeki malzemeleri çalmaya çalışan 2 şüpheli, fabrika sahibi tarafından olay yerinde...

Eskişehir'de bir fabrikanın kapı kilidini kırarak 3 bin 500 lira değerindeki malzemeleri çalmaya çalışan 2 şüpheli, fabrika sahibi tarafından olay yerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde E.S. (25) ve A.Ö. (40) bir fabrikanın kapı kilidini kırarak içeriye girdi. İçeriden 3 bin 500 lira değerindeki malzemeleri alıp çalmaya çalışan şüpheliler, fabrika sahibi S.D. (56) tarafından suç üstü yakalandı. Ardından fabrika sahibi S.D., yakaladığı 2 şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Şüpheli E.S. ve A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor.