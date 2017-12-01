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Hırsızlık Yapan Dizi Oyuncusu İle İlgili Açıklama

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Hırsızlık Yapan Dizi Oyuncusu İle İlgili Açıklama
Payitaht Abdülhamid dizinin yapım şirketi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan kişinin figüran olduğunu açıkladı.

Payitaht Abdülhamid dizinin yapım şirketi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan kişinin figüran olduğunu açıkladı.

'Payitaht Abdülhamid" dizisinde oynadığını ileri sürülen G.G. (35), Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde, penceresini açarak girdiği bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 30 paket sigara, içerisinde 200 TL ve kredi kartlarının bulunduğu bir çantayı çalarak olay yerinden kaçmıştı. Hırsızın kimliğini belirlemek için çalışmalara başlayan polisler, diziyi izlerken tesadüf eseri G.G.'nin oynadığını fark ederek, sete gidip zanlıyı çıkışta yakalamışlardı.

Zanlı G.G. için dizinin yapım şirketi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyuncunun yapım şirketi ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı ifade edilerek "Bugün çıkan haberde belirtilen G. G. isimli şahsın, dizimizin 27. bölümü için yerel figürasyon ajansından gelen, kalabalık sahnelerdeki figüran kadrosu içinde yer alan bir isim olduğu tespit edilmiştir. Bu tip sahneler için ajanstan gelen günlük 300 ila 500 kişinin içinde olan ve sadece bir çekim günü yer almış şahsın şirketimizle ve projemizle basına yansıdığı şekli ile bir oyunculuk bağı bulunmamaktadır. Ekranların en geniş oyuncu kadrosuna sahip, saygın ve usta isimlerinin yer aldığı projemiz Payitaht Abdülhamid'in ve şirketimizin bu kişi ve olay ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır" denildi.

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