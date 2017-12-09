Hırvatistan’da Eğitime Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın Sisak şehrinde bulunan Vlado Gotovac Halk Kütüphanesi Caprag Şubesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın Sisak şehrinde bulunan Vlado Gotovac Halk Kütüphanesi Caprag Şubesi yenilendi.

Eski bir endüstri merkezi olan Sisak, şehirdeki büyük sanayi tesislerinin özelleştirilmesi ya da kapanması sonucunda bu hüviyetinden uzaklaştı. Endüstri merkeziyken almış olduğu işçi göçünden dolayı çok kültürlü bir yapısı olan ve günümüzde birçok millet ve dinden insanı barış içerisinde bir arada tutan Sisak şehrinin Caprag semtinde yer alan Vlado Gotovac Halk Kütüphanesi Caprag Şubesinin proje çerçevesinde dış cephesini yenileyen TİKA, bu sayede okuyucuların kütüphane hizmetlerini daha sıcak bir ortamda almaları ve kütüphanenin ısınma harcamalarının makul seviyeye inmesini sağladı. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin açılış törenine Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi M. Babür Hızlan, Sisak Belediye Başkanı Kristina Iki-Baniek, TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Kütüphane Müdürü Dubravka Urlan, TİKA'nın desteği sayesinde okuyucuların daha modern ve sıcak bir ortamda kütüphane hizmetini alacaklarını ve bundan böyle kütüphanenin ısınma masraflarından önemli bir tasarruf sağlayacaklarından kütüphaneye daha çok kitap ve materyal temin edebileceklerini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

Sisak Belediye Başkanı Kristina Iki-Baniek ise, Sisak şehrinin TİKA ile işbirliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sisak'taki çok kültürlü yapının uluslararası işbirliği projelerine açık olduğunu, bu işbirliğinin en önemli paydaş ülkelerinden birinin de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etti. Banicek, TİKA ile her türlü işbirliği projelerine açık olduklarını ifade ederek, şehir kütüphanesine yapılan destekten dolayı şükran duyduklarını ifade etti.

TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç, 2017 yılında Hırvatistan'da başlayan projelerin ilkinin Sisak'taki kütüphane projesi olduğunu ifade ederek, projeyi sona erdirmekten dolayı duyduğu sevinci dile getirdi. Hem kütüphane yönetimi ve çalışanlarına hem de belediye başkanına proje süreci esnasında gösterdikleri sıcak ve candan işbirliğine teşekkür eden Koç, "Sisaklıların samimiyeti bu şehri bize daha da çok sevdiriyor" dedi.

Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, 7 hafta önce göreve başladığı Zagreb Büyükelçiliği görevi süresince ilk şehir dışı resmi ziyaretini Sisak'a TİKA projeleri vesilesiyle yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükelçi Hızlan, kendisinin TİKA projeleriyle ilk olarak farklı ülkelerde tanıştığını, bugün 25. yılını kutlayan TİKA'nın tüm dünyada her yıl birçok proje tamamladığını, bugün de Sisak'ta sona eren projeler için bulunduklarını ifade etti. Kütüphanenin bölgenin kültür hayatındaki önemini duyduğunu, bu nedenle de verilen proje desteğinin anlamlı olduğunu belirten Büyükelçi Hızlan, Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm kurum ve kuruluşlarıyla her türlü işbirliğine açık olduğunu törenden önce Sisak-Moslavina Valisi ve Sisak Belediye Başkanını ziyareti sırasında da ifade ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sembolik proje sertifikasını kütüphane müdürüne teslim eden Hızlan, törenin ardından katılımcılarla birlikte TİKA'nın dünyadaki projelerinden örnekler içeren "Dünyanın İyiliği için TİKA Projeleri" temalı sergiyi gezdi.