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Hisarcık Belediyespor’dan 6 Gollü Galibiyet

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Hisarcık Belediyespor’dan 6 Gollü Galibiyet
Kütahya Amatör Küme U 17 Ligi Gediz-Hisarcık B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Hisarcık Belediyespor, kendi sahasında Gediz Gençlikspor'u 6-1 mağlup...

Kütahya Amatör Küme U 17 Ligi Gediz-Hisarcık B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Hisarcık Belediyespor, kendi sahasında Gediz Gençlikspor'u 6-1 mağlup etti.

Hisarcık sahasında oynanan Hisarcık Belediyespor-Gediz Gençlikspor U 17 maçında ilk yarıyı Mustafa Işık'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Hisarcık Belediyespor, ikinci yarıya fırtına gibi girdi. İkinci yarıda Alihan Çalışkan'ın 2, Utku Özcan, Lütfü Öztürk ve Talha Büyük'ün 1'er golüyle rakibi Gediz Gençlikspor'u 6-1 yenen Hisarcık Belediye Spor bu sonuçla Amatör Küme U 17 Ligi Gediz-Hisarcık B Grubunda oynanan ilk hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.(MA-EFE)

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