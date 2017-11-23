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Hisarcıklıoğlu: “Öğretmenlerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz”

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Hisarcıklıoğlu: “Öğretmenlerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz”
TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj...

TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Öğretmenler, milletin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Hayatın bütün zorluklarına ve büyük sorumluluklara rağmen öğretmenlerimizin büyük bir özveri ile genç neslin yetişmesinde en kalıcı ve ciddi katkıyı vermeye devam ediyor olmaları, geleceğimiz açısından en büyük güvencemizdir. Öğretmenlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "yeni neslin kendi eserleri olacağının" idrakindedirler. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin refahına yönelik en büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiçbir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Bu bilinçle hareket eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 81 ilde okul yaptırarak, elinden gelen maddi ve manevi katkıyı ortaya koymuş ve koymaya da devam etmektedir. Ülkemizin bugünlere ulaşmasında ve bizlerin yetişmesinde en kıymetli emeği veren öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Öğretmenler Günü vesilesiyle Türk iş dünyası adına öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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