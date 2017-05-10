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Hisarcık’ta Asma Yaprağına Talep Arttı

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Hisarcık’ta Asma Yaprağına Talep Arttı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Manisa Alaşehir'den getirilerek satışa sunulan asma yaprağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Manisa Alaşehir'den getirilerek satışa sunulan asma yaprağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Her yıl Manisa'nın Alaşehir ilçesinden kendi bağından toplayıp getirdiği bağ yapraklarını ilçede satan Mehmet Atay, 3 hafta önce 10 TL'den satış yaptıkları bağ yaprağı fiyatının üretim artışına bağlı olarak en son 6 TL'ye düştüğünü söyledi.

Türk mutfağının en önemli yemeklerinden birisi olan yaprak sarmaya ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirler rağbet gösteriyor.

Bahar ve yaz aylarında bidonlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin dolduruculara konuluyor.(MA-EFE)

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