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Hisarcık’ta Okullara 1 Gün Kar Tatili

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Hisarcık’ta Okullara 1 Gün Kar Tatili
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi merkez ve köylerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi merkez ve köylerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 29 Aralık Perşembe günü itibarıyla 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden yoğun kar yağışı sonrası oluşan kar ve buzlanma nedeniyle Hisarcık ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 29 Aralık Perşembe günü itibarıyla 1 gün ara verildiğini duyurdu.(MA-EFE)

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