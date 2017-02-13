  • BIST 87.966
  • Altın 146,037
  • Dolar 3,6893
  • Euro 3,9287
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Hisarcık’ta Ölçü Ve Tartı Aletleri Sahiplerine Beyanname Uyarısı

» »
Hisarcık’ta Ölçü Ve Tartı Aletleri Sahiplerine Beyanname Uyarısı
Hisarcık Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin, 2 yılda bir beyanname ve damgalama bildirim...

Hisarcık Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin, 2 yılda bir beyanname ve damgalama bildirim verme süresinin 28 Şubat 2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa göre; iş yerlerinde ticaret amacıyla kullanılmakta olan her türlü ölçü ve tartı aletleri için her 2 yılda bir dilekçe ile müracaat etme ve damgalama mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle; açık ve kapalı pazar yerlerinde, kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan otomatik olmayan tartı ve ölçü aletlerinden; masa tipi, asmalı, ibreli ve elektronik teraziler, mekanik, elektronik baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan pazarcılar, diğer sabit iş yerlerinden, kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan mekanik tartı ve ölçü aletlerinden; masa terazileri, ibreli teraziler, asma terazileri, tek kollu baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan iş yerleri en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar ölçü ve tartı aletleri beyannamesi vermeleri gerekmektedir" denildi.

Belediye Zabıta Amirliği, iş yeri sahiplerinden alınan ölçü ve tartı aletleri beyannamelerinin Simav Belediyesi Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu'na gönderileceğini, akabinde belirlenecek tarihte Simav Belediyesinden gelen yetkili memur tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damgalama ve kontrol işlemlerinin yapılacağını söylediler.(MA-EFE)

Hisarcık’ta Ölçü Ve Tartı Aletleri Sahiplerine Beyanname Uyarısı

Hisarcık’ta Ölçü Ve Tartı Aletleri Sahiplerine Beyanname Uyarısı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim’de Denizden Erkek Cesedi Çıkarıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
  • Maltepeli Miniklere Çömlek Eğitimi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
  • Subaşı Kent Konseyi Toplandı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Fatoffroad’da Güvenkaya Dönemi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Karataş: “Atama Sayısı 100 Bin Gösterge 3600 Olmalı”13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Mustafa Şükrü Nazlı: Hibeden Kütahya’da Yararlanacak13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Engelli Okullarında Her Gün 5 Bin Öğrenciye Yemek13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Konesob’tan İstihdam Seferberliğine Destek13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Kadınlar Güzellik, Erkekler Doğallık İstiyor13 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Zeybek İle İzmir’i Sallayacaklar13 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti