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Hisarcık’ta ’Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler’ Projesi

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Hisarcık’ta ’Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler’ Projesi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, "Parlak gülüşler, parlak gelecekler" projesi kapsamında ilkokul 3. sınıf ve birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine ağız...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, "Parlak gülüşler, parlak gelecekler" projesi kapsamında ilkokul 3. sınıf ve birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi.

Öğrencileri ağız bakımı ve ağız sağlığı konusunda bilgilendirmek, gelecek nesillerin ağız sağlıklarına katkıda bulunmak amacıyla Colgate ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak çalışması olarak yürütülen "Parlak gülüşler, parlak gelecekler" projesi kapsamında görev yapan 10 öğretmene ağız ve diş sağlığı Semineri verildi.

Seminerde öğretmenlere diş sağlığı, diş ve ağız bakımı, temizlik konularında bilgiler verildi.

Seminer sonunda her öğretmen kendi okulunda öğrencileri diş ve ağız bakımı konularında bilgilendirecek.(MA-EFE)

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