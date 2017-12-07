Hitit Üniversitesi Bünyesinde Onkoloji Merkezi Kurulacak

Çorum'da kurulması planlanan Onkoloji Merkezi'ne ilişkin istişare toplantısı Hitit Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorum'da kurulması planlanan Onkoloji Merkezi'ne ilişkin istişare toplantısı Hitit Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Bozkurt, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Gülhan, T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ve Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Helvacı'nın katıldığı toplantıda Çorum'da Onkoloji Merkezi kurulması konusu tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıda ilk olarak Türkiye'deki kanser istatistikleri hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçı, özellikle Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan birlikte kullanım protokolü sonrasında onkolojik tanı ve tedaviler konusunda yetkin öğretim üyelerinin Tıp Fakültesine kazandırılmasıyla Çorum'da bu türlü hastalıkların tedavisinin mümkün hale geldiğini belirterek yapılan tedaviler ve sayılar ile ilgili sunum yaptı. 2012 yılından önce günümüzde Çorum'da gerçekleştirilen ameliyatlar için hastaların Ankara, İstanbul gibi illere sevk edildiklerini ifade eden Prof. Dr. Dolapçı, kanser ameliyatlarının Çorum'da yüksek başarı oranlarıyla yapıldığını, özellikle meme ve pankreas kanseri ameliyatları için diğer illerden Çorum'a hasta geldiğini belirtti. Yapılan ameliyatlar sonrası kemoterapi aşamasının da Çorum'da gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Dolapçı, radyoterapi ile PET-CT görüntüleme ünitelerinin de Çorum'a kazandırılması ile T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Onkoloji Merkezi olma hüviyetini kazanacağını söyledi.

Onkoloji alanında deneyimli öğretim üyelerinin sadece tedavi edici rollerinin olmadığının altını çizen Prof. Dr. Dolapçı, bu öğretim üyelerinin daha genç meslektaşlarına eğitim verdiklerini böylece de hizmetin devamlılığı için gerekli bilgi paylaşımını sağladıklarını belirterek özellikle yeni hastanenin hizmete girmesi ile yoğun bakım, radyoloji ve ameliyathane gibi olanakların çok daha iyi hale geldiğini, Onkoloji Merkezinin kurulmasıyla sadece Çorum'a değil bölgeye de çok önemli hizmet verileceğini vurguladı.

'Üniversitemizin çalışmaları bizleri gururlandırıyor'

Prof. Dr. Alkan'ın göreve geldiği günden itibaren Hitit Üniversitesi'nin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, "Üniversitemiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yaptığı çalışmalarla ilimize ve bölgemize önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitemizin çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Büyük bir tecrübeye sahip olan hastanemizin Tıp Fakültemizin de katkılarıyla her geçen gün yeni bir başarıya imza attıyor. Hastanemiz, gerek Üniversitemizin öğretim üyeleriyle gerekse de uzman doktorlarımızla hızla büyüyor. Artık hastaların sevk edildiği değil çevre illerden sevk kabul eden ve başarılı tedavi yöntemleriyle ilkleri gerçekleştiren bir hastaneye sahibiz" dedi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesinden onkolojik ameliyatın başarıyla yapıldığını ve sadece Çorum'a değil çevre illere de hizmet verildiğinin altını çizen Karadağ, kanser hastalarının tedavilerini tamamen ilimizde yapabilmek adına İlimize Onkoloji Merkezi kurulmasını önemsiyoruz. Hastanemizde şuan mevcut olan kemoterapi ünitesine ek olarak radyoterapi ile PET-CT görüntüleme ünitelerinin de sağlanması bu konudaki çalışmalarda büyük bir ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

Geçen hafta Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile yapılan görüşmenin ardından Çorum'a Onkoloji Merkezi kurulması yönünde karar alındığını hatırlatan Karadağ, "Bakanımızdan talep ettiğimiz hususlar sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları neticesinde olmuştur. Bu nedenle başta Rektörümüz ve sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bakanımız ile yaptığımız görüşmede göğsümüzü gere gere sağlıkla ilgili her türlü alt yapıya, donanıma ve kadroya sahip olduğumuzu Onkoloji Merkezi de dahil her şeyi hak ettiğimizi belirttik. Üniversitemize geldiğim zaman huzur buluyorum çünkü üniversitemiz bünyesinde yapılan işler benim ve milletimin göğsünü kabartıyor" diye konuştu.

Üniversite olarak sağlık konusunda hassas olduklarını ve sağlık alanına büyük önem verdiklerini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da öğretim üyelerimiz, alanında uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri sonucunda hastanemizin çok önemli başarılara imza attığını belirtti.

Yakalanan ivmeyle birlikte ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa katkı sağlayacak pek çok çalışmanın gerçekleştirileceğine yürekten inandığını vurgulayan Prof. Dr. Alkan, "Hastanemizin kanser ameliyatlarında yüksek başarı oranına sahip hale geldi. Hastanemize Onkoloji Merkezi kazandırılmasının ilimizdeki ve bölgemizdeki kanser hastalarına büyük kolaylıklar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.