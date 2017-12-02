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Hitit Üniversitesi’nde “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” Kuruldu

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Hitit Üniversitesi’nde “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” Kuruldu
Hitit Üniversitesi Senato kararıyla kurulan ve doğrudan hekim müdahalesini gerektirmeyen ilaç dışı gözlem çalışmaları ile anket, antropometrik ölçümler,...

Hitit Üniversitesi Senato kararıyla kurulan ve doğrudan hekim müdahalesini gerektirmeyen ilaç dışı gözlem çalışmaları ile anket, antropometrik ölçümler, laboratuvar ve radyolojik bulgular gibi dosya ve görüntü kayıtları üzerinden yapılacak retrospektif çalışmaların etik onaylarının alınabileceği "Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu" oluşturuldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kurul üyeleriyle bir araya gelerek, çalışma süreçleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, "Klinik Araştırmalar Etik Kurulu"nun geçen yıl faaliyetine başladığını ve bununla birlikte, öncesinde etik kurul onayı almak için diğer üniversiteler veya eğitim araştırma hastanelerine müracaat edilirken artık kurul onaylarının üniversite tarafından verildiğini vurguladı.

Rektör Alkan, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na yapılan müracaatların yoğunluğu nedeniyle girişimsel olmayan araştırmaların etik yönden değerlendirileceği ikinci bir kurulun oluşturulması ihtiyacının doğduğunu ifade ederek, yeni kurulan kurula çalışmalarında başarılar diledi.

Başkanlığını Prof. Dr. M. Ömer Bostancı'nın yürüteceği kurulun en kısa sürede sekretarya ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanarak başvuru kabulüne başlayacağı bildirildi.

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