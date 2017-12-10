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Hitit’e MYK'dan yetki belgesi

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Hitit’e MYK'dan yetki belgesi
Hitit Üniversitesi, Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ahşap kalıpçı, betonarme demircisi, betoncu ve inşaat işçiliği meslek dallarında personel yetkilendirme belgesi veren sayılı merkezler arasına girdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında dört meslek dalında personel yetkilendirme belgesi vermek üzere imzalanan sözleşme kapsamında 'yetkilendirme' süreci başarıyla tamamlandı. 

Çorum'da 10 bine yakın işçiyi ilgilendirme personel yetki belgelendirme verilecek olan meslek dalları üniversite ve Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda belirlendi.

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