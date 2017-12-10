Hitit’e MYK'dan yetki belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında dört meslek dalında personel yetkilendirme belgesi vermek üzere imzalanan sözleşme kapsamında 'yetkilendirme' süreci başarıyla tamamlandı.
Çorum'da 10 bine yakın işçiyi ilgilendirme personel yetki belgelendirme verilecek olan meslek dalları üniversite ve Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda belirlendi.
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