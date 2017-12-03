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"HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor"

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"HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor"
Prof. Dr. Nurgül Ceran, HIV'in kan transfüzyonu, korunmasız cinsel ilişki, anneden bebeğe gebelik veya emzirme sırasında, doku veya organ nakli yoluyla geçtiğini hatırlatarak, enfeksiyonun yüzde 50'sinden fazlasının cinsel yolla bulaştığını aktardı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde HIV'le enfekte olan kişi oranının ilk yıllara göre düşme eğilimindeyken Türkiye'de artış trendinin devam etmesinin enfeksiyonla daha etkin mücadeleyi gerektirdiğini belirterek, "HIV enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş aralığı 25-35'tir." dedi.

AA'nın haberine ögre; Ceran, gelişen tedavi yöntemleriyle ilk yıllarda ölümcül olan HIV enfeksiyonunun yol açtığı AIDS'in dünyada ilk kez 1981'de tanımlandığını söyledi.

HIV ENFEKSİYONU EN FAZLA 25-35 YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜYOR
O günden bugüne kadar 76 milyon kişinin HIV virüsüyle enfekte olduğunu, 35 milyon kişinin de hayatını kaybettiğini belirten Ceran, 2016'da 36,7 milyon kişinin HIV virüsü taşıdığını, 1 milyon kişinin HIV ile ilişkili nedenlerden öldüğünü, 1,8 milyon kişinin ise HIV'le yeni enfekte olduğunun bildirildiğini anlattı.

Türkiye'de 1985'te HIV tanısı alan ilk hastadan 2016 yılı sonuna kadar 14 bin 500 kişinin HIV'le enfekte olduğunu dile getiren Ceran, "Gerçek enfekte kişi sayısının bunun en az iki katı olduğu hesaplanmaktadır. HIV enfeksiyonu başlangıçta düşük bir epidemik yoğunlukla seyretmekteyken son yıllarda enfeksiyonun yıllık görülme oranında belirgin artışlar olması dikkati çekmektedir. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde HIV'le yeni enfekte olan kişi oranı ilk yıllara göre düşme eğilimindeyken ülkemizde artış trendinin devam etmesi enfeksiyonla daha etkin mücadeleyi gerektirmektedir. HIV enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş aralığı 25-35'tir" diye konuştu.

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