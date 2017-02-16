Hıyarın faydaları çok, ama konumuz referandum. Referandum kampanyası bir taraftan 'devlet'te 'evet', hıyarda hayır var' dercesine magazinleştirilirken, diğer taraftan da TRT'de 'Evet-Hayır' yarışma programı’ sunan Erkan Yolaç'ın 'O iki kelimeyi (evet-hayır) asla söylemeyeceksiniz' dediği gibi bugün de 'evet-hayır' asla söylenmeyecek kelimeler arasında yerini alıyor.

‘TRT’deki Yarışma’da Erkan Yolaç izleyicilerden birini sahneye alır, sohbet esnasında hiç bir soruya 'evet veya hayır' dememesi konusunda uyarır, ve soruları yöneltemeye başlardı.’ Evet ‘veya ‘hayır’’ kullanıncaya kadar diyalog sürer, 'evet' veya 'hayır' kullanılınca yarışma biterdi.

Yolaç, gelenleri Mehter Marşı'yla karşılar, gidenleri İzmir Marşı'yla uğurlardı. Referandum Türkiye'yi adeta ikiye böldü, 'Evet'i savunanlar Mehter, ‘Hayır’ yanlıları İzmir Marşı'nı söylüyor.

Ya 17 Nisan’dan sonra

17 Nisan’da kaybedenler mülteci durumuna mı düşecek? . ‘Evet-hayır’ nikah masasındaki kadar önemli hale geldi. Ayrışma derinleştikçe derinleşiyor. Kapılar açılmamak üzere kapanıyor. Aynı dairelerde, aynı okullarda bir daha birlikte çalışılmayacak, aynı mahallelerde, yaşanmayacak, acılar ve mutluluklar 16 Nisan’dan sonra bir daha paylaşılmayacak mı? Tokalaşmak için uzanan eller ‘evet’ veya ‘hayır’a göre şekilleniyor; sıkılıp yumruk oluyor…

Çakmakla LPG kontrolü yaparken, sanayi cereyanını eliyle ölçerken, demir-çelik fabrikasında sigarasını 6 bin derecede yakarken ölenler (Adalet bakanlığı ilginç ölümler), ancak ikna edilebilir. Özgürlüğün tadını alan halk, baskılara boyun eğmez; aksini yapar.

Yaklaşık 150 yıl önce yönetim taleplerini belirleyen ve anayasasını yapan halk, 150 yıl sonra düzenlemenin avantaj veya dezavantajlarını tartışmak yerine kararından dolayı işbirlikçilik veya terör örgütleriyle aynı safta yer almakla suçlanıyor.

Etki tepki doğurur

Kenan Evren 1983 Seçimleri’nde ‘her dediğini yaptırabileceği’ Turgut Özal’ın (ANAP) kazanmasını istiyordu. Turgut Sunalp’ın (MDP) önde olduğunu görünce, toplum mühendisliği gereği seçimden bir gün önce T.Sunalp’a açık destek verdi. Birçok kişi bu oyuna gelerek Turgut Sunalp’tan vazgeçerek Özal’a oy verdi ve ANAP kazandı.

Tarafların birisi ‘evet’ diğeri ‘hayır’ olduğu halde aynı kanaldan Fatih Çekirge, ‘evet’ dediği için kanalda itibar kazanırken, ‘hayır’ diyen İrfan Değirmenci tarafsızlık ilkelerini bozduğu için kovuldu.

‘Hayır’ kampanyası için provokatif sayılabilecek bu olaydan dolayı ‘hayır’ diyecek olan bir kişi bile ‘evet’ demez, ancak‘evet’ diyecek veya demeyi düşünen binler, on binler belki de yüz binler sırf bu yüzden ’hayır’ diyecektir.

Göz olanı, akıl olacağı görür. Türk milleti kendisinin darda ve zorda olduğuna bakmadan, darda ve zordakinin yardımına koşar, mağdurdan yana tavrını koyar.

II. Abdülhamit, 23 Aralık 1876’ da Meşrutiyeti ilan etti:

Osmanlı Devleti’nde ‘tek adam’ Hükümdarın kayıtsız, şartsız yönetimi elinde bulundurduğu Mutlakiyet yönetim şekli sona ermiş, Hükümdarın başkanlığındaki parlamenter yönetim Meşrutiyet başlamış, Padişah’ın yanında halk da yönetime ortak olmuş; seçme-seçilme ve temsil hakkını kullanmıştır. Osmanlı ve deTürk tarihinin ilk anayasası olan, Kanun-ı Esasi ilan edilmiştir.

Üyelerini halkın seçtiği Meclis-i Mebusan ve üyelerini Padişah’ın seçtiği Meclis’i Ayan olmak üzere iki meclis kurulmuş, II. Abdülhamit, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşını (93 Harbi) ileri sürerek meclisi kapattı. Böylece meşrutiyet sona erdi. Tekrar Mutlakiyet başladı.