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Hizan Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları

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Hizan Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hizan ve Yolalan Belediyesine görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu nezaretinde karla mücadele çalışmalarını...

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hizan ve Yolalan Belediyesine görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu nezaretinde karla mücadele çalışmalarını sürüyor. Günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede hayat durma noktasına gelirken Hizan Belediye Karla Mücadele ekibi gece gündüz çalışarak ilçedeki karları kamyonlara şehrin dışına taşımaya devam ediyorlar. Yolalan ve Hizan Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Hizan ve Yolalan'da vatandaşların rahat edebilmesi için ellerlinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Özellikle kaldırımların üzerindeki karları temizlediklerini dile getiren Kaymakam Hamitoğlu, vatandaşların çarşıda rahatlıkla gezmeleri için ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirterek, "İlçemizin kış ayları çok çetin geçmektedir. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçemizde vatandaşlarımız ve esnafımızın rahat edebilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Karla mücadele ekiplerimiz özellikle çarşı merkezinde araç yoğunluğunun az olduğu esnafın dükkanlarını kapattığı saatlerde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın rahatlıkla çarşı merkezinde dolaşıp alışveriş yapabilmeleri için biriken karları kamyonlarla şehir merkezinden taşıyoruz. Bir ekibimiz çarşı merkezinde çalışırken bir ekibimiz ise mahalle ve ara sokakları açıyorlar. Kar yağışının devam ettiği ilçemizde çalışmalarımız son hızıyla devam edecektir" dedi.

Hizan Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları

Hizan Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları

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