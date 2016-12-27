Hızırreis’te Çocuk İstismarı Anlatıldı

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ve İzmit sınırları içerisinde bulunan tüm anaokullarını kapsayan çocuk istismarı bilinçlendirme eğitimleri...

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ve İzmit sınırları içerisinde bulunan tüm anaokullarını kapsayan çocuk istismarı bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Çocuk Hakları Masası tarafından organize edilen çocuk istismarı eğitimi Hızırreis İlköğretim Okulu'nda 60 anaokulu öğrencisiyle devam etti. Zeynep Sadıç, çocuklara toplumda dikkat edilmesi gereken kişi ve tehlikelerin neler olduğunu, tehlike anında kime nasıl başvuracakları konularında bilgilendirmede bulundu. Eğitimde miniklere, çocuk hakları kitapçığı ile boyama kitabı hediye de edildi.