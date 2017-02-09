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HIZLI ÇÖZÜMÜN YOLU

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İSMAİL BAŞARAN

Belediyeler çözümleri nasıl hızlandırıyor?
Samsun’un Canik Belediyesi bunun yolunu bulmuş.
Her Salı günü halk buluşması düzenleniyor.

Halk buluşmaları sırasında Canik Belediye Başkanı Osman Genç, hemşerileriyle bir araya geliyor, sorunlara hızlı ve etkin çözüm üretiliyor.

Başkan Genç "Canik'in sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz" dedi

Genç, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarına dikkat çekiyor ve bunun için sosyal medyayı da sıkça kullandıklarını dile getiriyor.
Peki Canik’in sahildeki değil de üst kesimlerindeki köylerinin ve de mahallelerinin sorunları da izleniyor ve çözüme kavuşturuluyor mu?

Mutlaka o da yapılıyordur, bendeki de soru yani…

KAR YAĞINCA

Güneş yüzünü gösterdi, havalar ısınmaya başladı.
Başladı da yağan karları unutmamak gerekir sanırım.
Samsun’da kar yağınca bırakın köyleri şehir içinde bile ulaşım büyük ölçüde aksadı.
Hatta mahalle ve sokak aralarındaki yollara bırakın araç girmesini oradaki araçlar bile çıkamadı.
Samsun’da Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyeler var.
Herhalde araç edevatları veya akaryakıtları yoktu ki bu sokak aralarındaki karları ve buzları temizleyemediler.
Güneşin çıkmasını beklediler herhalde.
Güneş çıkınca da Samsun’da özellikle sahil kesimlerinde ulaşım yeniden normale döndü.
Önümüzdeki yılın kış mevsimi hazırlıklarına da bu günden başlamak gerekiyor herhalde.
Yine böyle bir vurgun yememek için.

GÜNÜN FIKRASI

Temel eğlenmek için bir yer arıyormuş. Daha önceleri barlara gidiyormuş fakat simdi gidecek farklı bir yer arıyormuş.

Bir arkadaşı ona Sarı Bar adlı bir yer önermiş.

O da gitmiş fakat diğer yerlerden hiçbir farkı yokmuş.

Neyse demiş, içkisini içmiş tuvalete gitmiş.

Bir de ne görsün altın bir pisuvar var.

Çok şaşırmış daha sonra pisuvara şey edip gitmiş.

Öbür gün yine gelmiş ve içkisini içip tuvalete gitmiş.

Bir de ne görsün altın pisuvar yerinde yok.

Barmene gidip "Tek farkunuzaltunpisuvardu, sinci o da yok" demiş.

Barmen, barda oturan iri yari adama bağırmış:

Necmi abii senin saksafona işeyen adam geldi..

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur. Aristofanes

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