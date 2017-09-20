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Hızlı Kilo Değişimi Tiroidden Olabilir

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Hızlı Kilo Değişimi Tiroidden Olabilir
Medical Park Tarsus Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç.

Medical Park Tarsus Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün, halk arasında "Adem elması" diye adlandırılan tiroid bezinin ürettiği hormonlardaki artış ve düşüşlerin, birçok belirtiyle kendini gösterdiğini, bu belirtilerin başında hızlı kilo artışı ya da kilo kaybının geldiğini vurguladı. Doç. Dr. Üstün, diğer belirtileri ise terleme, titreme, halsizlik, sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, uyuma isteği, kabızlık ve cilt kuruluğu olarak sıraladı.

Doç. Dr. İhsan Üstün, nefes borusunun önünde yer alan tiroid bezinin, kelebek şeklinde iki parçadan ve orta kısımdan oluşan bir bez olduğunu ifade ederek, "Bu bezin büyümesi guatr diye adlandırılır. Tiroid bezi T3 ve T4 denilen hormonlar üreterek vücudumuzun metabolizma hızını ve enerji dengesini kontrol eder. Tiroid bezi az çalıştığında kilo artışı, halsizlik, uyuma isteği, kabızlık, cilt kuruluğunun görülebileceği gibi çok çalıştığında ise kilo kaybı, terleme, titreme, halsizlik, sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük görülebilmektedir. Guatrı olan kişide tiroid bezinin nasıl çalıştığını anlayabilmek için kan testi ile T3, T4 ve TSH denilen hormonlara bakmak gerekir" dedi.

Kanser oranı yüzde 5

Tiroid bezinin içinde normal dokudan farklı olarak görünen yumrulara "tiroidnodülü" adı verildiğini, bunların yaklaşık yüzde 5'inin kanser olduğunu ifade eden Doç. Dr. Üstün, "Bu nodüllerin deneyimli bir hekim tarafından ultrasonografi ile değerlendirilmesi ve riskli bulunan nodüllerden ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak kanser olup olmadığının netleştirilmesi gerekmektedir. Riskli bulunmayan nodüller de belirli aralıklarla endokrinoloji uzmanları tarafından takip edilmelidir" diye konuştu.

Ameliyat gereken durumlar

Doç. Dr. İhsan Üstün, tiroid bezinin ameliyat edilmesi gereken durumlarını ise şöyle sıraladı:

"Tiroid nodülünde kanser şüphesi veya kanser tespit edilirse (biyopsi ile), tiroid bezinin veya nodüllerinin büyüyerek bası etkisi sonucu ses kısıklığı, nefes darlığına, yutma güçlüğüne yol açması durumunda, tiroid bezinin tümünün çok çalışması veya tiroid nodülünün çok hormon üretmesi durumunda ameliyat gereklidir."

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