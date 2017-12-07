Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan...

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, düzenlemeyi taşeron emekçiler açısından tarihi bir gün olarak değerlendirdi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ'in uzun yıllar gündeminde olan taşeron sorununa köklü çözüm getirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını belirten Çelik, "Bugünü aslında hem taşeron işçiler, hem mevsimlik işçiler, hem de 4 C'liler için tarihi bir gün olarak değerlendirmek gerekiyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren çok önemli bir konuya ciddi bir çözüm getirildiğini görüyoruz" dedi.

Kayseri İl Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ'in uzun yıllar gündeminde olan taşeron sorununa köklü çözüm getirilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu konuda önemli katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum."

Düzenleme ile yerel yönetimlerde imtiyazlı bir kamu şirketi kurularak bütün taşeron şirketler tasfiye edilecek ve buralarda çalışan arkadaşlarımız belediyenin kendi kuracağı imtiyazlı şirketinde işçi statüsünde sendikal ve diğer haklarıyla birlikte istihdam edilecektir.

Kamudaki taşeron işçinin şu anda çalıştıkları işyerlerinde kamu işçisi statüsünde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu arkadaşlarımızın hem statüleri değişmemiş olacak, hem de sendika hakları, kıdem tazminatı hakları, ikramiye hakları ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınmış olacak. Böylece sendikalarıyla da ilişkilerini koparmamış olacaklar.

Ağırlıklı olarak ÇAYKUR, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları ve belediyelerde çalışan mevsimlik ve geçici işçi arkadaşlarımız için 5 ay 29 gün zorunluluğu vardı, bu süreden fazla çalıştırılmıyorlardı. Şimdi bu süreyi işverenin talebi üzerine 9 ay 29 güne kadar çıkarabilecek bir düzenleme var. HAK-İŞ olarak, arkadaşlarımızın tamamının 12 ay süre ile çalışmalarını talep ediyorduk. Ancak bu düzenleme de önemli bir gelişmedir, önemli bir adımdır. Bu düzenlemeyi gelecekteki düzenlemeler için önemli bir adım olarak görüyoruz.

4 C statüsünde çalışanların yaşadığı bir karmaşa vardı. Bu arkadaşlarımız 4 B statüsüne alınmış oluyor. Yani mevcuttan daha iyi bir düzenleme yapılmış oluyor.

Bütün bunlara baktığımızda hedeflediğimiz temel bir kaç değişikliği yakalamış oluyoruz. Kamuda taşeron sisteminin çöktüğünü uzun yıllardır ifade ediyor ve artık bu sistemin ortadan kalkmasını istiyorduk. Cumhurbaşkanımız da dedi ki, "Bundan sonra taşeron ve aracıyı tamamen kaldırıyoruz" bu önemli bir gelişmedir. Yerel yönetimler, özel idareler ve kamu kurumları dahil bütün taşeron çalışanların kamu işçisi statüsüne kavuşmaktadır.

İşçilerin yıllardır mücadele ettiği sendikalarında üye olarak kalmaları sağlandığı için çok önemli bir değişim gerçekleşti.Bu kanun tasarısı yılbaşından sonra Meclis'te kabul edildikten sonra üç aylık bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Daha sonra taşeron firmalarla ilişkiler kesilecek ve çalışanların kamu işçisi olarak tescilleri yapılacaktır.Yapılacak olan düzenlemelerden dolayı hükümetimizi tebrik ediyorum, taşeron çalışanlarımıza hayırlı olsun dileğinde bulunuyorum. Sendikalarımıza üye olan birlikte mücadele yürüttüğümüz taşeron, geçici ve mevsimli işçi olan yürekli emekçi kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum."