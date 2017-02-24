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Hizmet Sektörü Temsilcileri Etso’da Buluştu

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Hizmet Sektörü Temsilcileri Etso’da Buluştu
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Edirne Valisi Günay Özdemir ile restorancılar, lokantacılar, ciğerciler ve badem ezmesi üreticileri buluştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Edirne Valisi Günay Özdemir ile restorancılar, lokantacılar, ciğerciler ve badem ezmesi üreticileri buluştu.

Edirne'de faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katıldığı Turizm Değerlendirme toplantısı ETSO'da yapıldı. Edirne Valiliği, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Günay Özdemir, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin İnağ ve Edirne İl Kültür Ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu katıldı.

Vali Günay Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehir merkezi yönlendirme tabelalarının çok dilde düzenlenmesi, Meslek Okulları ve meslek okullarının önemi, kalifiye personel ihtiyacı, Turizm Danışma Bürosu'nun çeşitli yerlere kurulması, cocardlı rehberlere ihtiyaç duyulması hususunda istişarelerde bulunuldu.

Edirne ile ilgili yaşanan güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantıda önce sektör temsilcilerinin sorunları dinlendi. Ardından Edirne Valisi Günay Özdemir ve İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gündeme getirilen sorunlar hakkında toplantıya katılım sağlayan sektör temsilcilerine tek tek söz verdi ve tüm sektör temsilcilerinin sorularını bire bir cevapladı.

Görüşülen hususların not edilerek istişarelerde bulunulan toplantının sonunda sektör temsilcileri memnuniyetlerini dile getirirken, ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, Edirne Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün değerli katkılarıyla iş dünyası temsilcilerinin birebir sorunlarını dinlediklerini, birçok sektörü Odada ağırladıklarını ve benzer toplantılar düzenleyerek farklı sektör temsilcilerini İlimiz önderleriyle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

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