Hizmete oy verilseydi Evet yüzde 50’yi aşardı

Atakum'da referandum sonucu 'Hayır' çıkmasının normal olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Taşçı, "Referandum, hizmetin oylaması değildi. Yönetim sisteminde bir sistem değişikliğiydi. Eğer hizmetimiz oylansaydı, yüzde 50'nin çok üstünde 'evet oyu' alırdık

Samsun'un Atakum İlçesi'nin seçmen niteliğinin çok değişik olduğunu ve sürekli nüfus artışı yaşandığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, belediye başkanı seçilirken yüzde 38'le 33 bin 609 oy almıştık. Ama referandumda 'Evet’ oylarının yüzde 46,4 ile 50 bini aştığını belirtti. Başkan Taşçı, Atakum’daki seçmen profiline bakıldığında referandum sonucunun normal karşılanması gerektiğini ama yine de sandık sandık analiz yaptıklarını ifade etti.

ÖNCE AK PARTİLİ SEÇMENİ İKNA ETTİK

Türkiye'nin önemli bir adım attığını ve artık gelişmesinde, hızlı karar almasında ve bölgesinde iddialı olmasının önünde bir engel kalmadığını söyleyen Başkan Taşçı, Samsun'un da yüzde 63.6 ile Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte destek vermesinin önemli olduğunu söyledi. AK Parti SKM'nin yaptığı programlarla çok kişiye ulaşarak, Anayasa Değişikliği'ni anlattıklarını ifade eden Taşçı, AK Parti seçmeninin bile başlangıçta kararsız olduğunu ifade ederek, "Çok çalıştık ikna ettik. İyi anlattık. Sistem değişikliğini vatandaş kolay kabullenmiyor. Ama yine de başardık. Türkiye kazandı" dedi. Başkan Taşçı, FETÖ operasyonları nedeniyle haklarında işlem yapılanların ve yakınlarının 'hayır' oyu verdiğini de söyledi.

55 PROJE VARDI ŞİMDİ 60'I AŞTIK

2008’in icraat yılı olacağını da ifade eden Başkan İshak Taşçı, "55 proje ile yola çıktık. 60'ı aştı. Hepsini tamamlıyoruz. Vatandaş, Atakum’u seviyor ve o nedenle sürekli göç alıyoruz" diye konuştu. Atakum Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti'ye üye olmasının kendilerini heyecanlandırdığını da belirterek, "Liderimizin yeniden resmi olarak AK Parti’de olması bizleri gururlandırdı. Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Yeni sistem, yenilenen AK Parti Türkiye açısından çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de içeren yeni Anayasa Değişikliği referandumunda 'Evet' oylarının yüzde 63.6 olarak gerçekleştiği Samsun'da, siyasilerin 'sandık sonuçlarını' değerlendirdiği dizi yazımızda Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum sandık sonuçlarını ve gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Başkan Taşçı, gazetemiz ekibine referandum sonuçlarını değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye dönmesinin ülkeye katkısını anlattı. Hedef Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni A.Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker ve Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feride İçkilli'yi misafir eden Taşçı, “Türkiye’yi güzel günler bekliyor” dedi.

HHALK: Halk oylamasının sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz. Samsun'daki ilçeler arasında sandıktan hayır oyu çoğunluk olarak çıkan tek ilçe. Sizce normal mi? Bir hayal kırıklığı yaşandı mı?

TAŞÇI: Kesinlikle normal ve bir hayal kırıklığı yok. Yüzde 51-52 evet de çıksa normaldi. Atakum’da 1 Kasım’da yüzde 47.5 oy oranıyla 46 bin 500 oy aldık. Halk oylamasındaki ‘Evet’ oyları yüzde 46.4’de kaldı. 16 Nisan'da, 1 Kasım'ın bir puan gerisinde kaldık ama seçmen bazında oy sayımızı 50 bin 070'e çıkardık. Atakum'da Halk oylamasına yüksek bir katılım oldu. 125 bin seçmenden 109 bini oy kullandı. Değerlendirmeyi Türkiye geneline göre yapacak olursak, Türkiye için normal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Atakum’un seçmen yapısına da iyi bakmak gerekir. Sonuçta benden önce CHP’li bir başkan vardı belediyede. Yani seçmenimiz içinde hatırı sayılır bir 'hayırcı' vardı.

SÜRECİN BAŞLANGICINDA GERİDEYDİK

Seçmen sürecin başlangıcında vatandaşımız mesafeliydi. Yüzde 35'lerle başladık. Bunu genel anketler bile söylüyordu. 'Bir yanda Başbakan, bir yanda Cumhurbaşkanı varken, bu değişikliğe ne gerek var' diye düşünüldü. Halkımız bu sistemin gerekli olduğuna başlangıçta çok inanmadı ama sistemin faydaları anlatıldıkça trend gittikçe yükseldi. Süreç biraz daha uzamış olsaydı ‘Evet’ oylarının oranı daha da yükselirdi. ‘Evet’ oyları Türkiye çapında da yüzde 55-60 oranında bekleniyordu ama öyle gerçekleşmedi. Biz Atakum’da en çok yüzde 52 olabilir diyorduk.

MİLLET OLARAK YENİLİKLERE DİRENİYORUZ

Öncelikle bu bir seçim değildi. Bunu görebilmek gerekiyor. Bu bir sistem değişikliğiydi. Halk olarak yenilikleri kabul etmekte direniyoruz. Atakum’a raylı sistem geleceği zamanda topyekûn bir direniş vardı. Merak ediyorum. Raylı sistem olmasa ne olurdu. İlk başlarda herkes ‘acaba’ diyordu. Yeniliklerin iyi anlatılmasına ihtiyaç var. Yeni sistemde istikrar gelecek oysa. Bunu daha çok anlatmamız lazımdı. Eski sistemde Cumhurbaşkanıyla Başbakan aynı partiden olsa bile ülke yönetiminde sorunlar yaşanıyordu. Şimdi referandum olsun evet oyları daha da artar. Çünkü bakın normalleşme başladı, dolar düşüyor, borsa yükseliyor. Ekonomide istikrar zemini oluşmaya başladı.

HHALK: Sonuçları gerek Türkiye geneli, gerekse Samsun ve gerekse Atakum olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

TAŞÇI: Gönül isterdi ki; daha yüksek bir oran olsun. Yüzde 50’yi aşmak isterdik elbette. Bu psikolojik olarak daha iyi olurdu. Sonucu değerlendirirken oranın genel seçimdeki oy oranlarına bakıldığında normal bir sonuç olduğu görülüyor. Bunu herkes kabul ediyor. Atakum’da AK Parti ve MHP oylarını değerlendirmek lazım. ‘Hayır’ oyları da sadece CHP’nin oyları değil. Rakamsal olarak kayıp gibi görünse de oy oranımızı arttırmış bulunuyoruz. 1 Kasım’a göre yüzde 1 oranında oy kaybımız var ama Belediye Başkanı seçilirken mesela yüzde 38 oy oranına ulaşırken 33 bin 609 oy almışız. Halk oylamasında ‘Evet’ oyları yüzde 46.4 oranında kalsa da seçmen bazında oylarımızı 50 bin 070'e çıkarmışız. Atakum’da nüfusla birlikte seçmen sayısı da artıyor. Seçmen profili de farklılık gösteriyor. Buna rağmen vatandaş bizlere inanıyor, çabuk iletişim kuruyoruz. STK’ları önemsiyorum. Muhtarlarımız çok önemli.

FETÖ OPERASYONLARI ETKİLİ OLDU

Sonuçları değerlendirirken elbette bundan kendime göre de bir ders çıkarıyorum. Belediye Başkanı seçildiğim günden bu yana seçmen sayısı yüzde 50 oranında artarak 125 bine ulaştı. Halk oylamasında 109 bin seçmen oy kullandı. Sandığa gitmeyenler arasında Evet oyu kullanacaklara yakın olan da vardı, uzak olanlar da. ‘Nasıl olsa Evet kazanır diye gitmeyen de oldu, hayır kazanır diyenlerden de sandığa gitmeyenler var. Ama Atakum’da oy kullanmayanlar arasında sandığa gitmeyenler arasında ‘Evet’ oyu verecek olanlar daha fazladır. Muhtarlarla yapığımız değerlendirmelerde FETÖ operasyonları da sandığa yansıdı. Haklarında işlem yapılanlar ve yakınlarının ‘hayır’ oyu verdiğini düşünüyorum. Mahalle mahalle analiz yapıyoruz. Mesela operasyonlarda yakını etkilenen seçmenler arasında Hayır diyenler var ama sandığa gitmeyenler de var.

Aslında oyumuz 2014’e göre arttı...Taşçı: Hayır oyları da sadece CHP’nin oyları değil. Rakamsal olarak kayıp gibi görünse de oy oranımızı arttırmış bulunuyoruz. Farklı bölgelerden gelen nüfusa rağmen bu önemli.

KESİNLİKLE HİZMET DEĞERLENDİRİLMEDİ

Gördüğünüz Atakum hızla gelişiyor. Bu kadar nüfus alan bir yerleşim yeri daha var mı? Hep farklı profilden insanlar geliyor. Ama bu halk oylamasında sandığa giden seçmenler oyunu kullanırken bizim belediye hizmetlerimizi sorgulamadı. ‘Seçimde oyum senin başkan ama bu bir tercih hayır vereceğim’ diyenleri de gördük. Hizmetlerimiz sorgulanmış olsa 'Evet' oyları açık ara önde çıkardı. Sonuç hayır ağırlıkta gibi görülse de bize göre oyumuzu 2014’deki yüzde 38’den, yüzde 46,5’a çıktı. 1 Kasım’da da yüzde 47.5 oy almıştık. Atakum’da ‘Hayır’ çıkmasında CHP’nin ‘Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak’ şeklindeki kampanyası da etkili oldu. Atakum’un seçmen yapısı buna uygun.

‘HAYIR’ İLK BAKIŞTA MORAL BOZDU AMA

‘Hayır’ oylarını ‘Kırmızı’ olarak değerlendirirsek, Samsun’daki tek kırmızı çıkan Atakum’daki durum canımızı sıktı ama aslında Atakum’da oyumuzu arttırdık. Sürecin başlangıcında çok gerilerdeydik. Süreç ilerledikçe kendimize yüzde 50’nin üstüne çıkarmak gibi bir hedef koymuştuk. Sürecin Türkiye genelinde de çok rahat geçeceğini düşünmüştük. Çok çalıştık. Bu tempoyla yüzde 50’nin üstüne çıkabileceğimizi düşündük.

ÖNCELİKLE HAYIR VERECEKLERE YÖNELDİK

‘Hayır’ oyu vermeyi düşünen grupları çağırdık. Hemşeri dernekleriyle toplantı yaptık. Mimar ve Mühendislerle toplantılarda birlikte olduk. Esnaflarla da istişarede bulunduk.Hemşeri dernekleriyle sık sık toplantı yaptık. Kahvehane ve ev toplantıları yapsak da bu yöntemi çok benimsemedik. Çünkü ev toplantılarına daha çok partililer geliyor. Bizim gibi düşünenlerle toplantı yapmak çok anlamlı değildi. Kültür Evlerinde, Atakumlu kadın seçmenleri Çiğdem Hanım buluşturduk.

ATAKUM’DA EVET YÜZDE 55 ÇIKSA SÜRPRİZ OLURDU

Atakum Sosyal Demokrat insanların yoğun olarak yaşadığı bir ilçedir. Oy atarken çok düşünürler. Atakum’da ‘Evet’ oyları yüzde 55 çıksa sürpriz olurdu. ‘Evet’ oyları en fazla yüzde 51-52 çıkabilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de en fazla yüzde 52 beklemiştim.

HHALK: Referandum çalışmalarında en iyi yöntem neydi?

TAŞÇI: Halkımız, maddelerin tek tek açıklanmasını bekledi ama kampanya sürecinde daha çok genel politikalar konuşuldu. Vatandaşlar da bundan hoşlanmadı. ‘Hayır’ propagandası yapanlar Cumhurbaşkanımızın Meclisi feshedeceğini söylediler. ‘Yargıyı tek başına atayacak’ dediler. Bu iddiaların yanlış olduğunu anlatmak lazımdı. Kabul etmek gerekir ki, çünkü ‘Hayır’ demek herkes için çok kolaydı ama ‘Evet’ demek o kadar da kolay değildi. Ama en iyi yöntem insanlara dokunmak, onlarla birebir konuşmak. Biz bunu tüm ekibimizle iyi başardık diye inanıyorum.

MUHTARLARDAN RAPOR ALIYORUM

Sonuçları sandık bazında inceliyoruz. Muhtarlardan rapor alıyorum. Mahallelerdeki durumu en iyi muhtarlar bilir. Mesela çok hizmet verdiğimiz mahallerden ‘Hayır’ fazla çıkmışsa, bunun nedenini sorduğumuzda ‘Hizmeti karıştırma’ diyorlar. ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarına dair bir analiz yaptığımızda, yaptığımız hizmetten çok, vatandaşların siyasi tercihlerinin etkili olduğunu görüyor ve anlıyoruz.

2018 İCRAAT YILI OLACAK

Bu yıl, yarım kalan hizmetlerimizi tamamlayacağız ama 2018 hizmet yılı olacak. Mesela Çakırlar Köy Konağı’nı tamamlayacağız. Taflan Sosyal Tesisleri’ni de yapacağız. Adatepe Hanımlar Evi de tamamlanacak projelerimizden biri. Hobi Bahçelerimiz de tamamlanacak. Elmaçukuru Köy Konağı da bu yıl sonunda bitecek bir başka projemiz olacak. Saydığımız bu projeleri 10. ve 11. ayların sonuna kadar tamamlamış olacağız. Seyir terasını zaten söyledim. Hastane projemiz var biliyorsunuz. Tam teşekküllü hastane olması için alt yapısını ona göre hazırlıyoruz. Bu proje için 4 milyon lira ek yatırım yaptık. Etüt Merkezinin kaba inşaatı sürüyor. 15 yeni tesisi daha hizmete hazırlıyoruz.

ATAKUM’DA HEDEFLERİMİZİ AŞTIK

Seçimlere girerken 55 proje vaat ettik. Vaatlerimiz arasındaki 55 projenin yüzde 70’ni tamamladık ama bu hedefimizi de aştık aslında bunların dışında vaatlerimiz arasında olmayan projeleri de gerçekleştirdik. Bugüne kadar 62 proje tamamladık. Seyir Terasının yeri ile ilgili başlangıçta problem çıktı. Ancak gecikme bundan kaynaklanmadı. Arazide kayma olunca hem araziyi tahkim ettik, hem de projeyi daha da büyüterek geliştirdik. Havalar da düzeldi artık, Seyir Terasını Ağustos ayı başında hizmete açacağız. Atakum hamamı tamamlanıyor. Ayrıca 200 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası da hizmete girecek. Atakum değişiyor, büyüyor, yaşanacak bir çekim merkezi haline geliyor.

ATAKUM HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM

Referandum vatandaşların oyu ile kabul edildi. Türkiye’de yeni bir dönem başladı. Seçim bitti. Şimdi daha çok çalışacağız. ‘Hayır’ çıkan mahallelere daha çok hizmet getireceğiz. Kendi programımızın yanı sıra SKM’nin hazırladığı programlara da katıldık. Çat kapı toplantılar da yaptık, programlı çalışmalara da katıldık. Cumhurbaşkanımızın mitingi, Cumhuriyet Meydanı'nda bu zamana kadar gerçekleşmiş en kalabalık mitingdi. Mitingde Atakumlular da vardı. Hem o miting nedeniyle, yüzde 90’a yakın bir katılımla sandığa gidip referanduma katıldıkları için Atakum halkına teşekkür ederim. Atakum Belediye Başkanı olarak ‘Evet’ diyen de ‘’Hayır’ diyen de benim vatandaşımdır. Halk oylaması bir parti ve Belediye Başkanının seçimi değildi. Anayasanın 18 maddesindeki değişikliği oyladık. Atakum’da ‘Evet’ oyları da bizim için bir başarıdır.

Atakum Belediye Başkanı Taşçı, “Seçimlere girerken 55 proje vaat ettik. Bunların yüzde 70’ni tamamladık. Hedeflerimizi de aştık. Bugüne kadar 62 projenin hayata geçmesini sağladık" dedi.

HHALK: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti’ye üye oldu. Muhtemelen genel başkan da olacak. Bu nasıl bir duygu?

Erdoğan’lı AK Parti hedef büyütecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti’ye dönüşü memnuniyetle karşılıyorum. Liderimizin yeniden resmi olarak AK Parti’de olması bizleri gururlandırdı. AK Parti yenilenecektir ve hedef büyütecektir. 21 Mayıs’ta gerçekleşecek olan olağan üstü kongrede, yeniden AK Parti’nin başına geçeceği de bekleniyor. Türkiye’yi güzel günler bekliyor. Bunan inancımız tamdır. Anayasa değişikliğinin gerekleri tek tek yerine geliyor. Türkiye’nin önü açıldı. Bölgede güçlü ve lider bir ülke yolunda önemli adımlar atıyoruz.