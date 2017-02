Hizmetler Kırsal Mahalleleri Kentleştiriyor

Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinin içme suyu sorununu sıfırdan şebeke kurarak çözüme ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon...

Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinin içme suyu sorununu sıfırdan şebeke kurarak çözüme ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallenin eski kanalizasyon hattını da yenileyerek mahallede güvenli altyapı sistemi kuruyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, tüm Manisalıların daha sağlıklı yapılar içerisinde, daha modern yerleşim merkezlerinde yaşayabilmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinin eskiyen içme suyu hattının yerine 1350 metre şebeke döşeyen MASKİ, bin 50 metrelik kanalizasyon hattı yenilemesine de başladı. MASKİ ekipleri Karaçam'da tam anlamıyla sağlıklı ve güvenli altyapıyı tesis ediyor.

"Köyümüz hizmetler sayesinde şehir gibi oldu"

MASKİ'nin yaptığı çalışmayla mahallelerinin yeniden inşa edildiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Ali Rıza Metin, "Altyapımız şuan gayet güzel yapılıyor. Aynı şehir merkezindeki hatlar gibi sağlıklı oluyor. Çalışmalar başarılı bir şekilde yapılıyor. Hizmetlerden çok memnunuz" dedi.

Karaçam Mahallesinde ikamet eden ve tüm hizmetlere tek tek kavuştuklarını belirten Ali Devran ise, "Her yönüyle hizmetlerden çok memnunuz. Köyümüzde altyapıdan toplu taşımaya kadar her konuda çok rahatız artık. Büyükşehir Belediyemiz sağolsun, her şeyiyle sistemli bir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Çalışmalardan önce altyapımız berbat durumdaydı"

Karaçam Mahalle Muhtarı Şahin Köse, "Daha önce altyapımız çok bozuktu. Kanal ve içme suyu hatlarımız önceden yüzeye çok yakındı ve traktör geçtiğinde patlak oluşuyordu. Berbat bir durumdaydı. Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik ve ihtiyacımızı ilettik. İçme suyu hattımız yenilendi. Şimdi kanalımız da çok güzel oluyor. Halkımız da çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, emeği geçen MASKİ çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.