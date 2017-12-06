Hkü Psikolojinin Gündemini Belirlemeye Devam Ediyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından organize edilerek her yıl düzenlenen ve marka...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından organize edilerek her yıl düzenlenen ve marka haline gelen Psikoloji Gündemi-10 HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

HKÜ'nün ev sahipliği yaptığı ve dokuzuncusunun gerçekleştiği Psikoloji Gündeminin bu yıl ki teması "Bilişsel Davranışçı Psikoterapi-Çocuklar, Ergenler ve Yetişkinler" oldu. Katılımcı profili, yoğun katılımcı sayısı ve doyurucu bilimsel içeriği ile "Bilişsel Davranışçı Psikoterapi-Çocuklar, Ergenler ve Yetişkinler" temalı etkinlikte konu, alanında uzman konuklarca her açıdan ele alındı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi bilim dünyasına katkı yapmayı hedefleyen yenilikçi bir üniversitedir. Bu yeniliklerden biri de üniversitemizde her yıl düzenlenmekte olan Psikoloji Gündemleridir. Psikoloji Gündemleri, alanında uzman bilim insanlarının, uygulamacıların, öğrencilerin, fikir üretme ve paylaşma arzusu taşıyan kişilerin deneyimlerini paylaşma ortamı sağlamaktadır. Her bilim dalının insan yaşamını daha yaşanabilir kılma gibi bir amacı vardır. Psikoloji de gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan daha iyi bir yaşamın nasıl olacağı sorusuna çözüm arayan bir disiplindir" dedi.

"Üniversitelere Büyük Görevler Düşüyor"

Üniversitelerin eğitim vermek, araştırmalar yapmak ve topluma hizmet etmek olarak en temel üç görevi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Son yıllarda ise üniversite-toplum işbirliğinin önemi giderek anlaşılmaya başlanmıştır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kuram ve uygulama birleştirilerek toplumsal sorunlara çözüm üretmede kurumlararası koordinasyonun olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Günümüz dünyasının kaotik ve sürekli değişen şartlarında toplumda sağlıklı ruhsal gelişime sahip bireylerin, aile yapılarının ve buna bağlı olarak sağlıklı çocuk gelişiminin oluşması için psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri son derece önemli hale gelmiştir. İhtiyaç duyulan bu hizmetlerin verilmesi noktasında üniversitelere de çok büyük görevler düşmektedir. Bugün bu sempozyumda alanında yetkin akademisyen ve araştırmacılarımız bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşacaklar. Biz de kıymetli hocalarımızın sunumlarını, kuşkusuz büyük bir dikkatle dinleyecek ve bu sunumlardan yararlanacağız" diye konuştu.

Programın devamında, HKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, "Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Prof. Dr. Emine Gül Kapçıseyitoğlu "Çocuk ve ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu ve bilişsel davranışçı psikoterapi", Prof. Dr. Levet Sütçügil, "Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi", Doç. Dr. Kadir Özdel, "Öğrenme Sürecinin Bitmeyen Sorunu Sınav Kayıgısı: Bilişsel Davranışçı Bakış Açısı ile Ele Alınması" konulu sunumlarını yaptılar.

Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin "Bilişsel Davranışçı Psikoterapi-Çocuklar, Ergenler ve Yetişkinler" konusunu her yönüyle değerlendirdikleri Psikoloji Gündemi-10 programında, konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. Çekilen hatıra fotoğrafı ve katılımcılara verilen katılım belgesi ile program sona erdi.